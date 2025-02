Xã hội

Công an Điện Bàn, Thăng Bình xử lý nhiều trường hợp vi phạm tốc độ

(QNO) - Triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân 2025, cảnh sát giao thông Công an huyện Thăng Bình và Công an thị xã Điện Bàn đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, kể cả ma túy.