An ninh trật tự Công an Hội An triệt xóa đường dây mua bán ma túy (QNO) - Công an TP.Hội An vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ hai đối tượng.

Đối tượng H.T.S. bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng từ Đà Nẵng vận chuyển ma túy vào Hội An tiêu thụ.

Ngày 9/1, Ban chuyên án triển khai đồng loạt các mũi công tác. Tại xã Cẩm Hà, trinh sát kiểm tra, bắt giữ N.V.Q.T. (SN 1998, trú huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) khi đang vận chuyển ma túy, tang vật thu giữ gồm ba túi zip chứa tinh thể nghi là ma túy đá.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Tại phường Tân An, công an bắt giữ H.T.S. (SN 1995, cùng trú huyện Hòa Vang) tại nhà thuê. Công an thu giữ một cân tiểu ly, túi zip chứa tinh thể nghi là ma túy và dụng cụ phân chia ma túy.

Hai đối tượng khai nhận cùng thực hiện hành vi mua bán ma túy từ Đà Nẵng vào Hội An. Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.