An ninh trật tự Công an Phước Sơn truy quét “vàng tặc” dịp nghỉ lễ (QNO) - Trong đợt nghỉ lễ, Công an huyện Phước Sơn vẫn duy trì lực lượng tuần tra, truy quét các điểm khai thác vàng trái phép.

Tổ tuần tra phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Thời gian qua, lực lượng chức năng tổ chức nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi tại các điểm khai thác vàng trái phép, đặc biệt là bãi vàng 5A (xã Phước Thành, Phước Sơn).

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp, khi các tổ truy quét rút đi lại lén lút đưa phương tiện, máy móc vào khu vực trên để khai thác vàng trái phép, tái diễn nguy cơ mất an ninh trật tự. Trong dịp lễ, nhiều đối tượng đã tập kết thiết bị, dựng lán trại ở bãi vàng.

Phá hủy máy móc, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

​​Để đảm bảo an ninh, lập lại trật tự trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, ngày 27/4, Công an huyện Phước Sơn phối hợp Công an xã Phước Thành, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, tổ bảo vệ rừng tổ chức truy quét, đẩy đuổi tại khu vực bãi vàng 5A.

​Tổ công tác đã phá hủy 8 lán trại, làm mất tác dụng 2 máy nổ, 9 cối xay, phá hủy 500 mét dây ống nước, 300 mét dây điện, bạt và nhiều công cụ, phương tiện khác. Riêng các đối tượng khai thác vàng trái phép đã bỏ trốn trước đó.

[VIDEO] - Lực lượng chức năng phá hủy lán trại tại bãi vàng 5A:

​Thời gian đến, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức các hoạt động truy quét thường xuyên để lập lại kỷ cương, đảm bảo an ninh trên địa bàn.