Giáo dục - Việc làm Công an Tam Kỳ tuyên truyền pháp luật cho học sinh (QNO) - Ngày 11/11, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Trường THPT Phan Bội Châu tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và phòng chống ma túy học đường cho học sinh nhà trường.

Báo cáo viên Công an TP.Tam Kỳ thông tin tình hình an toàn giao thông, tội phạm về ma túy trên địa bàn thành phố, các vụ việc học sinh vi phạm an toàn giao thông… Phân tích nguyên nhân, hậu quả của vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với học sinh; thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, nguy cơ ma túy xâm nhập học đường.

Buổi tuyên truyền diễn ra sôi nổi, thu hút sự chú ý của đông đảo học sinh; qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng trong việc tham gia giao thông an toàn và chung tay phòng chống các tệ nạn xã hội.

Trước đó, Công an TP.Tam Kỳ phối hợp trường học trên địa bàn thành phố tổ chức các buổi ngoại khóa tuyên truyền về Luật Trẻ em, phòng chống bạo lực học đường…