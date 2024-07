An ninh trật tự Công an Thăng Bình liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy (QNO) - Hai đối tượng bị Công an Thăng Bình tạm giữ hình sự do tàng trữ trái phép ma túy, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý hai đối tượng khác do sử dụng trái phép ma túy.

Công an tạm giữ hai đối tượng N.H.T. và L.T.D. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 2/7, Công an huyện Thăng Bình cho hay đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng N.H.T. (SN 1983, trú thôn An Sơn, xã Hòa Ninh, Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) và L.T.D. (SN 1992, trú thôn Bắc Bình Sơn, xã Bình Lãnh, Thăng Bình) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tối 18/6, tại tuyến đường thuộc khối phố 9 thị trấn Hà Lam (Thăng Bình), tổ công tác Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an thị trấn Hà Lam phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô BKS 43K7-84XX lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, thu giữ trên người N.H.T. 2 gói ny lon chứa ma túy (loại Heroin), với tổng khối lượng là 1,748g. Tiến hành đấu tranh, T. và người đi cùng là L.T.D. khai nhận hai gói ma túy trên do hai đối tượng góp tiền mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch) ở huyện Tiên Phước, đang trên đường đem về để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T. và D. về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tiếp đó, ngày 24/6, tại thôn Liễu Trì (xã Bình Nguyên), Công an huyện Thăng Bình phát hiện Đ.T.N. và D.Q.P. đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định.