An ninh trật tự Công an TP.Hội An đẩy mạnh trấn áp tội phạm ma túy (QNO) - Trong đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Công an TP.Hội An đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (phải) và đối tượng Phạm Công Thắng (trái) cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Lúc 12h00 ngày 18/12, Công an TP.Hội An phối hợp Công an phường Tân An tiến hành kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, trú tại phường Tân An, TP.Hội An). Phát hiện công an, Tuấn ném bỏ túi ny lông chứa 17 ống nhựa nghi là ma túy đá. Lực lượng công an đã khống chế và thu giữ tang vật. Tuấn khai nhận đã mua ma túy đá từ đối tượng không rõ lai lịch, sau đó phân chia thành các gói nhỏ để bán lại. Đối tượng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Một vụ khác, 16 giờ 45 cùng ngày, Công an TP.Hội An phối hợp Công an phường Cẩm Nam kiểm tra nhà Phạm Công Thắng (SN 1993, trú tại phường Cẩm Nam). Tại hiện trường, công an phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng một túi zip chứa chất rắn nghi là ma túy đá. Thắng khai nhận đã mua ma túy từ một đối tượng không rõ lai lịch. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy Thắng dương tính với ma túy Methamphetamine. Công an đã lập biên bản, tạm giữ tang vật và tiếp tục điều tra.

Đối tượng Trương Văn Cường. Ảnh: Công an cung cấp

Vào lúc 20 giờ ngày 18/12, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhà Trương Văn Cường (SN 1976, trú tại xã Cẩm Hà), phát hiện và thu giữ đoạn ống hút chứa ma túy đá. Cường khai nhận đã mua ma túy từ Cao Văn Anh (SN 1988, trú tại thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà). Tiếp tục khai thác thông tin, Công an TP.Hội An tiến hành khám xét nơi ở của Cao Văn Anh, thu giữ nhiều túi ny lông chứa ma túy đá cùng các tang vật khác.

Đối tượng Cao Văn Anh cất giấu ma túy trong các chậu cây cảnh quanh nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Công Thắng, Trương Văn Cường và Cao Văn Anh đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.