An ninh trật tự Công an TP.Hội An giữ bình yên cho dân vui xuân mới Công an TP.Hội An đang triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán với quyết tâm đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân.

Công an TP.Hội An kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm để đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Ất Tỵ.

Mới đây, sau thời gian điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã tiến hành khởi tố 8 bị can về tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Vụ việc xảy ra trước đó vào lúc đêm khuya, các đối tượng từ địa phương khác đến, sử dụng xe mô tô che hoặc tháo biển kiểm soát, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Tuy nhiên với quyết tâm cao, Công an TP.Hội An đã thu thập, củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Hội An tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Tết Ất Tỵ vào tháng 12/2024.

Ngay trong ngày ra quân, Công an thành phố đã phát hiện một vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngay sau đó, nhiều vụ và đối tượng đánh bạc, tàng trữ trái phép chất ma túy cũng bị Công an thành phố và các xã, phường xử lý.

Tuyên truyền pháp luật cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Theo Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An, để triển khai thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán từ 15/12/2024 đến 14/2/2025, Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình.

Đồng thời phối hợp rà soát và tham mưu giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Triển khai đồng bộ các biện pháp để phòng ngừa, chủ động nhận diện và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, không gian mạng để hoạt động; trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, liên quan đến tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án, tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường xảy ra trong dịp tết.

Công an thành phố và các xã phường tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp chế tạo, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ và không để xảy ra tai nạn chết người liên quan đến pháo nổ. Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố cũng tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

“Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện, đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Do đó, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân, đón tết...” - Thượng tá Vương Quốc Hội nói.