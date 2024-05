Quốc phòng - An ninh Công an TP.Hội An và Công an huyện Kà Lùm chia sẻ kinh nghiệm công tác (QNO) - Ngày 15/5, Công an TP.Hội An có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công an huyện Kà Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào).

Công an TP.Hội An làm việc với đoàn công tác Công an huyện Kà Lùm. Ảnh: Q.H

Đoàn công tác của Công an huyện Kà Lùm do Trung tá Soỏn Vảy Đa La Sin - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện Kà Lùm làm Trưởng đoàn.

Thượng tá Vương Quốc Hội - Trưởng Công an TP.Hội An cho hay, đây là hoạt động trong khuôn khổ các hoạt động theo biên bản hội nghị giao ban thường niên giữa Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Sê Kông, góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa công an hai tỉnh.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh trật tự và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm mang tính đặc thù của 2 địa phương. Lãnh đạo công an hai đơn vị cũng đã đề ra chương trình trong khuôn khổ hoạt động hợp tác, đối ngoại giữa hai đơn vị, địa phương thời gian đến.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.Hội An tặng quà cho đoàn công tác. Ảnh: Q.H

Dịp này, Công an TP.Hội An đã giới thiệu về vùng đất, con người , văn hóa, các điểm du lịch của TP.Hội An cho đoàn công tác.