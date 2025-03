An ninh trật tự Công an xã Bình Lâm bắt giữ đối tượng trộm xe chỉ sau 12 giờ (QNO) - Hai đối tượng trộm xe máy di chuyển qua xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức) nhanh chóng bị bắt giữ chỉ sau 12 giờ thực hiện vụ trộm.

Hai đối tượng cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25/3, đại diện Công an xã Bình Lâm cho hay đã bàn giao hai đối tượng trộm cắp xe máy cho Công an phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 24/3, tổ công tác do Đại úy Nguyễn Thế Tùng - Trưởng Công an xã Bình Lâm chỉ huy phát hiện 2 đối tượng di chuyển qua địa bàn có biểu hiện nghi vấn phạm tội. Lực lượng công an đã theo dõi, giám sát hoạt động của các đối tượng này.

Đến 14 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy Yamaha Exciter không gắn biển kiểm soát. Công an đã dừng phương tiện, mời cả 2 về trụ sở Công an xã Bình Lâm làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận là N.Đ.M. (SN 2008, trú xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) và P.C.H. (SN 2009, trú xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức). Hai đối tượng thừa nhận đã trộm 3 xe máy Yamaha Exciter tại TP.Đà Nẵng vào cùng ngày. Chưa đầy 12 giờ sau khi thực hiện các vụ trộm, hai đối tượng đã bị bắt giữ để xử lý.