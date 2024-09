An ninh trật tự Truy bắt nhanh đối tượng trộm xe ở bờ hồ Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ (QNO) - Sau hơn 1 giờ truy xét, công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) đã nhanh chóng phát hiện, làm rõ đối tượng trộm mô tô ở khu vực bờ hồ Nguyễn Du.

Đối tượng Thanh cùng tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27/9, Công an phường An Mỹ cho hay, đối tượng thực hiện vụ trộm là Trần Quốc Thanh (SN2003, trú khối phố Mỹ Thạch Đông, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ thi hành lệnh giữ người khẩn cấp.

Trước đó, vào chiều 26/9, Công an phường An Mỹ tiếp nhận tin báo của anh T.V.Đ.M. (SN2005, trú tại xã Đại Tân, Đại Lộc) về việc bị kẻ gian lấy trộm mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen, biển kiểm soát 92E1-68.xxx khi đang để tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du thuộc khối phố Mỹ Bắc, (An Mỹ, TP.Tam Kỳ).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Mỹ tổ chức lực lượng thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành truy xét đối tượng.

Sau hơn 1 giờ truy xét, Công an phường phát hiện một đối tượng điều khiển mô tô trên đường Bạch Đằng, TP.Tam Kỳ, xe không gắn biển số, có kiểu dáng, hình dạng giống với mô tả và có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe, kiểm tra.

Qua làm việc, đối tượng khai tên Trần Quốc Thanh và thừa nhận mô tô đang sử dụng là trộm cắp tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du.

Đối tượng này khai nhận: Khoảng 14 giờ ngày 26/9, phát hiện anh T.V.Đ.M. điều khiển mô tô biển số 92E1-68.xxx đến bờ hồ Nguyễn Du để câu cá nhưng không rút chìa khóa xe. Lợi dụng lúc anh T.V.Đ.M. không chú ý, Thanh đã thực hiện hành vi trộm mô tô trên.

Đến khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, sau khi đã tháo gỡ biển số, đối tượng điều khiển xe trên đường Bạch Đằng để đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.