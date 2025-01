An ninh trật tự Công an Phường Hòa Hương truy tìm, bắt giữ đối tượng trộm xe máy (QNO) - Tiếp nhận thông tin công dân bị trộm xe máy ở chợ, Công an phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) nhanh chóng truy tìm, bắt giữ kẻ trộm.

Đối tượng T.Q.R. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 23/1/2025, đại diện Công an phường Hòa Hương cho hay đã phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam T.Q.R. (SN 1998, trú thôn Tân Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành) để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 10/1/2025, Công an phường Hòa Hương tiếp nhận tin báo của chị N.T.N. (SN 1994, trú phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) về việc bị kẻ gian lấy cắp xe máy 92N1-131.XX khi để tại vỉa hè trước cổng chợ Hòa Hương (thuộc khối phố Hương Chánh, phường Hòa Hương).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hòa Hương có mặt tại hiện trường để thu thập thông tin, nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng.

Qua công tác xác minh, phối hợp với các đơn vị lân cận, phát hiện đối tượng T.Q.R. có biểu hiện nghi vấn nên đã phối hợp với Công an xã Tam Tiến mời đối tượng này về trụ sở công an để làm việc.

Qua đấu tranh, T.Q.R. đã khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp xe máy BKS 92N1-131.XX tại khu vực chợ Hòa Hương.

Sau đó tang vật vụ trộm đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức “tự phòng - tự quản - tự bảo vệ” tài sản khi đến những nơi đông người, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở trong việc bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp.