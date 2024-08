Chính quyền - đoàn thể Công bố biểu trưng mới của huyện Nam Trà My (QNO) - Biểu trưng của huyện Nam Trà My được thiết kế trong bố cục hình tròn với chủ đạo là màu xanh lá cây và không gian nhà làng truyền thống, biểu tượng sâm Ngọc Linh...

Biểu trưng mới của huyện Nam Trà My. Ảnh: BTC cung cấp

Tối qua 1/8, nằm trong chuỗi sự kiện lễ hội sâm Ngọc Linh, UBND huyện Nam Trà My công bố biểu trưng mới của huyện - một tác phẩm nghệ thuật được chấm chọn thông qua cuộc thi sáng tác biểu trưng của địa phương.

Theo ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, sau thời gian chấm chọn khách quan và đánh giá từng mẫu biểu trưng mang tính bao quát, tiêu biểu về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa... của Nam Trà My, ban tổ chức quyết định trao giải nhất cho tác giả Võ Duy Hiệp (Thừa Thiên Huế). Tác phẩm này được chọn làm biểu trưng mới của huyện Nam Trà My.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My - Nguyễn Thế Phước trao giải nhất cho tác giả Võ Duy Hiệp. Ảnh: A.N

Cùng với đó, UBND huyện Nam Trà My đã trao giải khuyến khích cho 3 tác giả gồm Hoàng Thị Thu Thảo (huyện Thăng Bình), Nguyễn Hoàng Nam (TP.Hồ Chí Minh) và Lý Anh Tuấn (TP.Hồ Chí Minh), với tổng giá trị giải thưởng 70 triệu đồng.

Trước đó, sau nhiều tháng tổ chức cuộc thi, Ban tổ chức nhận được tổng cộng 90 tác phẩm biểu trưng của 39 tác giả trong và ngoài huyện. Qua vòng chấm thi sơ khảo, Ban giám khảo chọn 20 mẫu biểu trưng để tiếp tục chấm vòng thi chung khảo và xếp giải.