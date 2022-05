Đầu tư 249 tỷ đồng xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

(QNO) - Giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Nam đầu tư xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số với kinh phí 249 tỷ đồng từ Trung ương và của tỉnh.

Hôm qua 25.5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1407 phê duyệt dự án xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và giao Sở Thông tin - truyền thông làm chủ đầu tư; liên danh Trung tâm Chính phủ điện tử và Công ty CP Hà Bắc tổ chức tư vấn lập dự án.

Dự án thực hiện trên toàn tỉnh với quy mô phát triển hạ tầng số (nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh; nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã); phát triển nền tảng số (xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung, xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu mở, cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh); bảo đảm an toàn, an ninh mạng như xây dựng trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh.

Dự án nhằm xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông hiện đại, đồng bộ; nâng cao an toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị; hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án có tổng mức đầu tư 249 tỷ đồng (ngân sách Trung ương 224 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 25 tỷ đồng), thực hiện từ năm 2022 - 2025.