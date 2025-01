Quốc phòng - An ninh Công nhận 68 đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024 (QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định công nhận 68 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2024.

Trong đó có 3/52 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục (gọi chung là đơn vị) được phân loại xuất sắc (gồm Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh); 45 đơn vị được phân loại khá, 4 đơn vị phân loại trung bình.

Đối với 18 huyện, thị xã, thành phố, có 16 địa phương được phân loại xuất sắc (gồm Tam Kỳ, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Hiệp Đức, Nam Giang, Bắc Trà My, Núi Thành, Phước Sơn, Quế Sơn, Tiên Phước, Phú Ninh, Nam Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nông Sơn), 1 địa phương được phân loại khá là Điện Bàn và 1 địa phương loại trung bình là Hội An.

Việc phân loại nêu trên thực hiện theo Thông tư số 124 ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự.

Việc xét duyệt, công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” được thực hiện mỗi năm một lần. Kết quả công nhận này là căn cứ đánh giá, xét khen thưởng hằng năm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xét khen thưởng, công nhận các danh hiệu có liên quan đến an ninh, trật tự.