Quy hoạch - Đầu tư Công trình Trường Mẫu giáo Tân An (Hội An) xây xong nhưng chưa thanh toán đủ: Doanh nghiệp chờ đến bao giờ? Trường Mẫu giáo Tân An (Hội An) đã được đưa vào sử dụng, nhưng không biết bao giờ Liên doanh Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh & Công ty TNHH MTV Kiến tạo Nguyên Khoa mới có thể được chủ đầu tư thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng.

Phiên tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2024.

Chờ thanh toán trong thời gian dài

Phiên tiếp doanh nghiệp định kỳ ngày 5/6/2024 chỉ là cuộc tường trình của Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh về việc quá thời gian quy định của pháp luật mà chủ đầu tư không thanh toán số tiền còn lại cho nhà thầu khi việc thi công Trường Mẫu giáo Tân An (Hội An) đã hoàn tất.

Liên danh Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh & Công ty TNHH MTV Kiến tạo Nguyên Khoa trúng thầu dự án thi công Trường Mẫu giáo Tân An.

Theo hợp đồng với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hội An, dự án khởi công ngày 24/12/2020 và hoàn thành vào ngày 24/7/2021. Theo Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh, liên danh này đã khởi công dự án đúng hợp đồng. Các hạng mục thi công đảm bảo theo tiến độ.

Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên diện rộng và kéo dài, đồng thời nhà thầu phải thực hiện thêm một số hạng mục điều chỉnh, bổ sung theo chủ trương của UBND TP.Hội An, nên thời gian hoàn thành thực tế đến ngày 23/3/2022 (UBND TP.Hội An đã đồng ý việc gia hạn thời gian đảm bảo thực hiện thi công công trình Trường Mẫu giáo Tân An).

Công trình được đánh giá thi công tuân thủ theo hồ sơ, thiết kế kỹ thuật thi công và điều chỉnh, bổ sung được phê duyệt. Nhà thầu đã thi công hoàn thành 100% khối lượng công việc của công trình Trường Mẫu giáo Tân An theo hợp đồng và các phụ lục hợp đồng đã ký kết. Tổng giá trị hợp đồng sau khi điều chỉnh, bổ sung hơn 12,219 tỷ đồng, nhưng giá đề nghị quyết toán là 11,975 tỷ đồng.

Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh cho biết, theo quy định về hợp đồng trọn gói thì giá trị thanh toán cho nhà thầu là giá trị hợp đồng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và khắc phục sai sót ngoài ý muốn của chủ đầu tư, đơn vị thiết kế..., nhà thầu đã chủ động cắt bỏ các khoản không thực hiện ra khỏi gói thầu. Nhà thầu đã được thanh toán 11,168 tỷ đồng. Số còn lại hơn 807,7 triệu đồng nhiều năm vẫn chưa được chủ đầu tư thanh toán.

Chưa có hồi kết

Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh cho hay mọi trách nhiệm liên quan đến quyết toán của liên danh nhà thầu đã xong. Liên danh nhà thầu đã gửi rất nhiều văn bản đến UBND TP.Hội An, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Hội An về việc thanh toán số tiền còn lại của hợp đồng thi công xây dựng Trường Mẫu giáo Tân An, nhưng các bên vẫn lẫn tránh.

Trường Mẫu giáo Tân An đã được đưa vào sử dụng.

Hiện nay công trình đã hết bảo hành, thời gian quyết toán, thanh quyết toán đã hết và hợp đồng áp dụng là loại hợp đồng trọn gói. Do đó, không có lý do gì chủ đầu tư trì hoãn việc thanh lý và thanh toán hợp đồng cho nhà thầu.

Ông Trần Văn Học - Giám đốc Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh cho hay liên danh đã tham gia đấu thầu dự án giảm 20% giá gói thầu. Thời điểm bàn giao mặt bằng (24/12/2020), đơn giá sắt biến động trên thị trường tăng khoảng 170% là điều ngoài dự kiến của liên danh cũng như các cơ quan chức năng.

Vì trách nhiệm, liên danh đã thi công hoàn thiện, bàn giao đưa vào sử dụng công trình. Khối lượng công việc điều chỉnh, bổ sung..., hai bên đều đã ký phụ lục hợp đồng cụ thể nhưng tại sao lại không được thanh toán hết số tiền còn lại. Thực tế hiện nay, liên danh vẫn trả lãi cho khoản này.

Ông Đoàn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Sở KH&ĐT (người được UBND tỉnh ủy quyền tiếp doanh nghiệp ngày 5/6/2024) đề nghị UBND TP.Hội An cùng các đơn vị liên quan họp với doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý. Ngày 12/6/2024, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã yêu cầu UBND TP.Hội An tổ chức cuộc họp với Công ty CP kỹ thuật Nhân Thịnh để rà soát các hồ sơ liên quan đến xây dựng Trường Mẫu giáo Tân An.

Xem xét các vấn đề phát sinh, trách nhiệm của chủ đầu tư và các phòng, ban liên quan đối với công trình này, để giải quyết dứt điểm với vướng mắc đối với thủ tục thanh, quyết toán xây dựng công trình. Rà soát, kiểm tra tình hình thực hiện Công văn 1925/UBND -KTN ngày 29/5/2013 đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn địa phương. Hội An hoàn chỉnh nội dung, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh (thông qua Sở KH&ĐT) trước ngày 20/6/2024.

Các sở (KH-ĐT, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng) và các ngành liên quan rà soát, kiểm tra nội dung, tính pháp lý của công văn trên (về việc áp dụng tỷ lệ giảm thầu đối với công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh), đề xuất, tham mưu UBND bãi bỏ hoặc điều chỉnh, thay thế (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp thực tế hiện nay.