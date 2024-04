Quốc phòng - An ninh Cuối tháng 5 tổ chức hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy tỉnh Quảng Nam (QNO) - Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Hội thi nghiệp vụ chữa cháy tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỉnh Quảng Nam dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5/2024 tại TP.Tam Kỳ.

Các đại biểu thảo luận công tác chuẩn bị cho hội thi nghiệp vụ chữa cháy tổ liên gia an toàn PCCC cấp tỉnh. Ảnh: M.T

Ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức kiểm tra các nội dung chuẩn bị cho hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) các tổ liên gia an toàn PCCC toàn tỉnh năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 58 của Bộ Công an, Kế hoạch số 1393 của UBND tỉnh về tổ chức hội thi Tổ liên gia an toàn phòng cháy và chữa cháy toàn tỉnh, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh, ban hành điều lệ hội thi, phối hợp UBND TP.Tam Kỳ phân công nhiệm vụ tổ chức với sự tham gia của 18 đội thuộc 18 địa phương cấp huyện.

Đối với 8 địa phương không tổ chức hội thi cấp huyện, mỗi địa phương chọn 1 tổ liên gia tham gia hội thi cấp tỉnh. Các địa phương tổ chức hội thi cấp huyện cử Tổ liên gia đạt thành tích cao nhất tham gia hội thi cấp tỉnh.

Hội thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức trong 2 ngày, vào cuối tháng 5/2024 tại TP.Tam Kỳ. Các đội sẽ tham gia 2 phần thi. Phần lý thuyết sẽ trả lời câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH; thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tổ liên gia đạt thành tích cao nhất sẽ tham gia vòng loại khu vực III tại tỉnh Bình Định.

Một số địa phương đã tổ chức hội thi PCCC cấp huyện. Ảnh: Tây Giang tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy cấp huyện.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai các nội dung đã trao đổi, thống nhất tại hội nghị, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian.

Các địa phương cấp huyện tổ chức hội thi cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC toàn tỉnh được tổ chức đạt kết quả tốt nhất.