Thể thao Phường An Phú tổ chức giải bóng chuyền đảng viên chào mừng ngày lễ lớn (QNO) - Phường An Phú (TP.Tam Kỳ) vừa tổ chức giải bóng chuyền đảng viên lần thứ I năm 2025, giải đấu có 8 đội bóng chuyền nam đến từ 8 chi bộ khu dân cư với gần 100 vận động viên là đảng viên các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định 213 tham gia.

Các vận động viên thi đấu.

Sau hai ngày tranh tài sôi nổi, giải bóng chuyền nam đảng viên đã thành công tốt đẹp, giải đấu đã để lại cho khán giả nhiều pha bóng đẹp mắt và nhiều kịch tính.

Đặc biệt giải đấu đã có sự tham gia tích cực của đông đủ đảng viên và tổ đảng 213 của 8 khối phố, đây là giải đấu đầu tiên của Đảng ủy phường An Phú cũng như của thành phố Tam Kỳ.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội Chi bộ Khối phố An Hà Đông.

Chung cuộc, đội bóng Chi bộ khối phố An Hà Đông giành chức vô địch, giải Nhì đội bóng Chi bộ khối phố An Hà Nam, hai đội bóng Chi bộ khối Ngọc Nam và An Hà Trung đồng giải Ba.