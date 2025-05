Theo gương Bác Cuốn "nhật ký đỏ" ghi chép hơn 4.400 lời dạy Bác Hồ của một đảng viên (QNO) - Từ năm 2013 đến nay, người đảng viên ấy đã miệt mài sưu tầm, ghi chép cẩn thận 4.444 câu nói và lời dạy của Bác Hồ vào sổ tay đảng viên. Bằng cách làm riêng, người lãnh đạo xã ấy tin rằng hành động nhỏ sẽ tạo nên thay đổi trong công việc hằng ngày, là cách lan tỏa việc học theo gương Bác bằng hành động cụ thể, thiết thực, là cách để mỗi cán bộ đảng viên trở nên gần dân, giúp dân, lãnh đạo xây dựng nông thôn mới hiệu quả…

Ông Phạm Nhất Hải cần mẫn chép lời Bác dạy vào những cuốn sổ tay đảng viên của mình. Ảnh: THÚY HIỀN

Bắt đầu một ngày làm việc, ông Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên An (huyện Tiên Phước) bắt tay ghi chép những lời dạy, câu nói của Bác vào cuốn sổ tay đảng viên của mình, suy ngẫm và tìm cách ứng dụng vào việc làm hằng ngày. Từ khi có Chỉ thị 06-CT/TW, Chỉ thị 03-CT/TW, tiếp đến là Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… không một ngày nào người cán bộ ấy quên tìm tòi, sưu tầm một câu nói vào cuốn “nhật ký đỏ”.

Từ năm 2013 đến đầu tháng 5/2025, ông Nhất đã sưu tầm, ghi chép 4.444 lời dạy, câu nói ngắn của Bác trong cuốn "nhật ký đỏ" của mình. Ảnh: THÚY HIỀN

“Tiếp nhận chỉ thị, Đảng ủy liền xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy học tập và làm theo gương Bác mỗi ngày. Từ khi là Chủ tịch UBND xã Tiên An, tôi thấy đây là chủ trương sâu sắc, hành động ý nghĩa, cần triển đưa ngay vào việc học tập, rèn luyện. Lập tức tôi nảy sinh ý tưởng ghi chép vào sổ tay đảng viên của mình những câu nói, lời dạy của Bác. Qua sách báo, tạp chí, thông tin trên mạng… tôi ghi lại vào sổ tay đảng viên những câu nói hay, ý nghĩa về chiến tranh, lịch sử, văn hóa, về tư tưởng, giáo dục và nhất là những lời dạy về bản lĩnh chính trị, tư chất của người cán bộ, công chức, đảng viên…” - ông Hải nói.

[VIDEO] - Ông Phạm Nhất Hải nêu gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Bí thư Đảng ủy xã Tiên An cũng cho biết, việc ghi chép không nhằm lấy thành tích mà là để ông rèn luyện được tính kiên trì, suy nghĩ thấu đáo, chuyển biến thành tư tưởng, hành động qua mỗi lời dạy của Bác. Dẫu không thể nhớ hết toàn bộ hay thuộc làu từng chữ từng lời của Bác nhưng trước khi ghi chép, ông đã lựa chọn kỹ càng, sau khi chép, ông cũng ngẫm nghĩ cẩn trọng, thấu đáo để lấy đó làm kim chỉ nam trong công việc hằng ngày của mình và trong cách ứng xử với nhân dân.

Ông Phạm Nhất Hải - Bí thư Đảng ủy xã Tiên An là một đảng viên thân thiện, gần dân, sát dân. Ảnh do nhân vật cung cấp

Là người đứng đầu cấp ủy, ông Hải luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng khối đoàn kết, dân chủ trong Đảng và quyết liệt trong chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, chuyển biến đời sống nhân dân. Nhờ định hướng đúng, sự vào cuộc ráo riết của đảng ủy và những sáng kiến thực tế, phù hợp với tình hình địa phương của Bí thư Đảng ủy Phạm Nhất Hải, xã Tiên An trong mười năm (2007-2017) từ một “xã 135” của huyện Tiên Phước đến năm 2018 vực dậy xây dựng thành công xã nông thôn mới và được công nhận năm 2020.

Mô hình trồng tiêu cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Tiên An. Ảnh: THÚY HIỀN

Đời sống của người dân xã Tiên An dần ổn định với nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây tiêu, thanh trà, măng cụt, chuyển đổi đất kém hiệu quả, phát triển kinh tế vườn, trang trại… Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, các tệ nạn xã hội giảm thiểu đáng kể, rừng tự nhiên, môi trường xanh cũng được bảo vệ tối ưu… dưới sự an tâm, lãnh chỉ đạo sát sao từ đảng ủy. Nhất là sáng kiến xây dựng cụm dân cư nông thôn mới của ông Hải đến nay đã thành công hình thành 8 cụm kiểu mẫu, lan tỏa ra toàn huyện.

Vườn ngõ sạch, đẹp, thông thoáng - một "quả ngọt" kết trái từ sự nỗ lực xây dựng xã Tiên An đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: THÚY HIỀN

Cùng với nhiều giấy khen, bằng khen của Đảng ủy xã Tiên An, nơi góc phòng sáng rõ là bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam trao cho đồng chí Phạm Nhất Hải vì đã có những thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020...

Mô hình trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên của xã Tiên An nhận được hưởng ứng tích cực của người dân và thực hiện hiệu quả. Ảnh: THÚY HIỀN

Vậy là tròn 12 năm hành trình sưu tầm, ghi chép lời Bác vào cuốn "sổ tay đỏ" của người cán bộ đã bước qua tuổi 60, ông tìm thấy niềm vui trong việc làm nhỏ bé của mình. Trong căn phòng nhỏ một ngày tháng Năm nhân sinh nhật Bác Hồ, người cán bộ Tiên An chậm rãi ngân nga:

“Trời có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Đất có bốn phương đông, tây, nam, bắc.

Người có bốn đức cần, kiệm, liêm, chính.

Thiếu một mùa, thì không thành trời.

Thiếu một phương, thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người”...