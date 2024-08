Văn hóa

Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) tặng Hội An mô hình Chùa Cầu

(QNO) - Chiều 3/8, chào mừng sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” lần thứ 20, tại Bảo tàng Hội An, UBND TP.Hội An tổ chức lễ tiếp nhận mô hình Chùa Cầu do Viện Nghiên cứu văn hóa quốc tế - Đại học Nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản) trao tặng.