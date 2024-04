Quốc phòng - An ninh Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Hiệp Đức (QNO) - Chiều 25/4, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân (CAND) huyện Hiệp Đức tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu CAND huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại tá Trần Biên Cương - Phó Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh (bên trái) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: GIA PHÚC

Hội Cựu CAND huyện Hiệp Đức tiền thân là Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Hiệp Đức, thành lập ngày 12/5/1995. Trải qua gần 26 năm xây dựng và phát triển, đến nay có 54 hội viên. Hoạt động của câu lạc bộ cơ bản hoàn thành nhiệm vụ của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an huyện Hiệp Đức giao phó.

Đại hội thành lập Hội Cựu CAND huyện Hiệp Đức đã đánh giá chặng đường hoạt động của Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện từ khi thành lập đến nay; đồng thời xác định tiếp tục tuyên truyền hội viên và các ngành, các cấp, tầng lớp nhân dân nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về Hội Cựu CAND.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện Hiệp Đức gồm 11 người. Ảnh: GIA PHÚC

Đại hội đã bầu 11 người vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND huyện; Thiếu úy Trần Văn Hàng được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.