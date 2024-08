Tin tức - Sự kiện Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam: “Làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự, tất cả vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh” (QNO) - Phát biểu tại buổi công bố quyết định điều động đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sáng nay 20/8, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, “làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự, tất cả vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: T.CÔNG

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Quảng Nam đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng; đồng thời cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua đã luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ đồng chí trong quá trình công tác.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cũng gửi lời chúc mừng đến đồng chí Nguyễn Đức Dũng - nguyên Giám đốc đốc Công an tỉnh được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tin tưởng, tín nhiệm điều động, phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam. Ảnh: T.CÔNG

Qua tìm hiểu mảnh đất và văn hóa, con người Quảng Nam, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cho hay ông rất xúc động và vinh dự, tự hào được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, điều động giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam. Vùng đất "địa linh nhân kiệt", giàu truyền thống cách mạng, đã sinh ra nhiều anh hùng, hào kiệt, mẹ Việt Nam anh hùng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, là địa bàn chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh khu vực Nam Trung Bộ, với văn hóa đa dạng, phong phú, nhiều khu du lịch đặc sắc, nổi tiếng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

"Công an tỉnh Quảng Nam là tập thể đoàn kết, vững mạnh, đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, nhân dân tin yêu, ủng hộ. Hôm nay, được kế thừa tài sản vô giá đó chính là niềm may mắn và là động lực quan trọng để cá nhân tôi tiếp tục phấn đấu, phát huy” - Đại tá Nguyễn Hữu Hợp nói.

Trung tướng Nguyễn Văn Long trao quyết định điều động cho Đại tá Nguyễn Hữu Hợp. Ảnh: T.CÔNG

Nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp cũng khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và thành quả Công an tỉnh Quảng Nam đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tăng cường đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chính trị, hậu cần vững mạnh toàn diện, tạo môi trường ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, phấn đấu cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

[VIDEO] - Đại tá Nguyễn Hữu Hợp phát biểu nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam:

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam, sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh. Đặc biệt là sự đoàn kết, giúp đỡ của các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Nam, trên dưới một lòng làm việc vì lương tâm, trách nhiệm, danh dự, tất cả vì sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự của tỉnh, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.