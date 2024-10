Xây dựng Đảng Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên (QNO) - Sáng 2/10, Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên. Ảnh: X.M

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên gồm Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Huỳnh Quý - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh.

Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, cống hiến, phấn đấu của 2 đồng chí cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ba mươi năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 2 đồng chí luôn nêu cao vai trò nêu gương; giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, tu dưỡng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, 2 đồng chí vinh dự được tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và chính quyền địa phương.