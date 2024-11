Du lịch Đảo Ký ức Hội An lần thứ 3 liên tiếp được vinh danh tại lễ trao giải World Travel Awards (QNO) - Ngày 24/11, tại lễ trao giải thưởng World Travel Awards năm 2024 ở quần đảo Madeira (Bồ Đào Nha), Đảo Ký ức Hội An một lần nữa được vinh danh ở hạng mục “Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới”.

Đảo Ký ức Hội An chiến thắng ở hạng mục “Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới” tại lễ trao giải World Travel Awards năm 2024. Ảnh: K.U

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Đảo Ký ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng quốc tế danh giá World Travel Awards.

Năm nay, Đảo Ký ức Hội An đã vượt qua những cái tên nổi tiếng của du lịch thế giới như Ocean Park (Hồng Kông, Trung Quốc), Sanya Haichang Fantasy Town (Trung Quốc) hay Legend Siam (Thái Lan) để nhận giải thưởng.

Theo bà Thân Thị Thu Huyền - CEO Đảo Ký ức Hội An, việc Đảo Ký ức Hội An lần thứ 3 liên tiếp đạt giải thưởng đã khẳng định vị thế dẫn đầu của điểm đến trong ngành du lịch thế giới; đồng thời tạo nên dấu ấn nổi bật về những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hội An, Quảng Nam, Việt Nam trước cộng đồng du lịch quốc tế.

“Thông qua sự kiện, Đảo Ký ức Hội An tiếp tục thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của một xu hướng giải trí mới trên thế giới dựa trên nền tảng văn hóa, nghệ thuật. Có thể nói, chúng tôi đã tạo nên sự duy nhất bắt đầu từ sự khác biệt” - bà Thu Huyền chia sẻ.

Đảo Ký ức Hội An nhìn từ trên cao. Ảnh: K.U

Tọa lạc giữa sông Hoài và cận kề khu đô thị cổ Hội An, Đảo Ký ức Hội An có diện tích rộng hơn 10ha với 3 phân khu chính gồm: Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An, Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An và HoiAn Memories Resort & Spa.

Trong đó, hạt nhân của Đảo Ký ức Hội An chính là Chương trình nghệ thuật biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An, từng được hãng thông tấn Reuters mệnh danh là “show diễn đẹp nhất thế giới” và là một “must-see show”.

Được trình diễn trên sân khấu rộng 25.000m2 giữa sông Hoài bởi gần 500 diễn viên chuyên nghiệp cùng sự hỗ trợ của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng hiện đại bậc nhất, show Ký ức Hội An là câu chuyện kể bằng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa của vùng đất thương cảng trong quá khứ cùng vẻ đẹp say lòng được lột tả đầy sinh động và cuốn hút, tạo nên dấu ấn và sức hấp dẫn mạnh mẽ cho du khách khắp nơi trên thế giới.