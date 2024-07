Nhà nước và cử tri Đề nghị HĐND tỉnh thông qua nghị quyết về sáp nhập huyện Nông Sơn và Quế Sơn (QNO) – Sáng nay 11/7, Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X) tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Thay mặt UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thị Kim Hoa trình bày tờ trình đề nghị thông qua nghị quyết tán thành chủ trương sáp nhập ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: N.Đ

Sau phiên thảo luận tại tổ vào chiều ngày 10/7 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024, sáng nay 11/7, đại diện UBND tỉnh trình bày các nội dung tờ trình theo chương trình kỳ họp.

Thay mặt UBND tỉnh, bà Trần Thị Kim Hoa – Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 – 2025.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 (sau đây viết tắt là Đề án) theo quy định. Hiện nay, Đề án đã được tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND cấp huyện, cấp xã có liên quan.

Tại Quảng Nam, qua rà soát, đánh giá, đối chiếu quy định hiện hành, giai đoạn 2023 - 2025 toàn tỉnh có 2 ĐVHC cấp huyện và 14 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp. Cụ thể, ĐVHC cấp huyện thuộc diện sắp xếp có huyện Hiệp Đức và huyện Nông Sơn.

ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp, gồm 14 đơn vị; trong đó có 4 phường Minh An, Sơn Phong (TP.Hội An), An Xuân, Phước Hòa (TP.Tam Kỳ); có 1 thị trấn: thị trấn Phú Thịnh (Phú Ninh); có 9 xã: Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), Bình Định Bắc, Bình Định Nam, Bình Chánh (Thăng Bình), xã Duy Thu (Duy Xuyên), xã Tiên Cẩm (Tiên Phước), xã Sơn Viên (Nông Sơn), xã Hiệp Thuận (Hiệp Đức), xã Cẩm Kim (TP.Hội An).

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh (khóa X) sáng nay 11/7. Ảnh: N.Đ

Tờ trình của UBND tỉnh đã phân tích, minh chứng về các yếu tố đặc thù khi đưa ra đề nghị không thực hiện sắp xếp đối với huyện Hiệp Đức và 4 ĐVHC cấp xã (phường Minh An, Sơn Phong, xã Cẩm Kim (TPHội An), xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ).

Về phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, theo UBND tỉnh, đối với phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Nông Sơn và huyện Quế Sơn để thành lập huyện Quế Sơn mới.

Đối với phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hiệp Thuận và xã Hiệp Hòa để thành lập xã Quế Tân. Tương tự, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Định Bắc và Bình Định Nam để thành lập xã Bình Định mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Bình Chánh và xã Bình Phú để thành lập xã Bình Phú mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Duy Thu và xã Duy Tân để thành lập xã Duy Tân mới.

Sáng nay 11/7, HĐND tỉnh nghe đại diện UBND tỉnh trình bày các tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung liên quan. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tiên Cẩm và xã Tiên Sơn để thành lập xã Tiên Sơn. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Sơn Viên và xã Quế Lộc để thành lập xã Quế Lộc mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh để thành lập thị trấn Phú Thịnh mới. Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hòa và phường An Xuân để thành lập phường An Xuân mới.

Tại tờ trình, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025, với phương án sắp xếp huyện Nông Sơn và 10 đơn vị hành chính cấp xã. Sau khi sắp xếp, tỉnh Quảng Nam có 17 ĐVHC cấp huyện (gồm 14 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố, 233 ĐVHC cấp xã (gồm 190 xã, 29 phường, 14 thị trấn).