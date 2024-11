Giáo dục - Việc làm Để trẻ em Tây Giang an toàn trên đường đến trường (QNO) - Hiện nay tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em từ 6 tuổi trở lên trên địa bàn huyện Tây Giang còn khá thấp. Do đó việc tuyên truyền nâng cao hiểu biết của học sinh về Luật Giao thông đường bộ và sử dụng mũ bảo hiểm đúng cách, an toàn là giải pháp đang được các ngành chức năng huyện triển khai đồng bộ.

Tuyên truyền an toàn giao thông hiệu quả bằng hình thức sân khấu hoá. Ảnh: T.Q

Vài tháng gần đây, Đội CSGT Công an huyện Tây Giang phối hợp với Phòng GD-ĐT huyện tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Nội dung trọng tâm là phổ biến các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô đúng cách, hạn chế tối đa rủi ro chấn thương khi xảy ra tai nạn giao thông.

Tại Trường Tiểu học A Tiêng, buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ hơn 300 học sinh, giáo viên tham gia. Một tiểu phẩm do nhà trường dàn dựng có nội dung về học sinh tham gia giao thông để nêu cao nhận thức, hiểu biết về tác dụng của đội mũ bảo hiểm. Cán bộ CSGT đã phân tích các tình huống trong tiểu phẩm và hướng dẫn học sinh xử lý an toàn.

Trao mũ bảo hiểm cho các em học sinh. Ảnh: T.Q

Tham gia buổi tuyên truyền và được nhận phần quà là chiếc mũ bảo hiểm, em Bhling Thị Kim Ngân chia sẻ: “Năm nay con lên lớp 1, nhà con cách trường hơn 3 cây số. Được các chú công an chỉ dạy, con biết được nguy hiểm khi ama (bố) chở đi học mà không đội mũ bảo hiểm. Con sẽ đem bài học này về kể với mọi người trong nhà để thực hiện đúng pháp luật".

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Tây Giang cho biết, bên cạnh phối hợp với Đội CSGT Công an huyện tuyên truyền trong nhà trường và tặng hơn 545 mũ bảo hiểm cho các em lớp 1, đơn vị cũng tập trung phổ biến Luật Giao thông đường bộ đến các bậc phụ huynh. Điều này phát huy việc nêu gương của phụ huynh để các em noi theo, chấp hành tốt hơn, hình thành văn hoá giao thông ngay từ gia đình.

“Với những chiếc mũ bảo hiểm trao tặng cho các em lớp 1 là bài học pháp luật đầu tiên, mở đầu cho quá trình nhận thức và hành động về văn hoá giao thông. Đây sẽ là người bạn động hành bảo vệ sự an toàn của các em trên con đường đến trường” - ông Kỳ nói.

[VIDEO] - Buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ tại Tại Trường Tiểu học A Tiêng (Tây Giang):