Du lịch

Đi thuyền thúng ở Hội An là một trong 25 trải nghiệm trên thuyền tuyệt vời nhất thế giới

(QNO) - Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa công bố giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things to Do. Theo đó, đi thuyền thúng ở Hội An và du ngoạn trên vịnh Lan Hạ (vịnh Hạ Long - đảo Đầu Bê) được xếp trong hạng mục 25 trải nghiệm trên thuyền tuyệt vời nhất thế giới.