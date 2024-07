Du lịch Đi thuyền thúng rừng dừa Cẩm Thanh lọt tốp 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới (QNO) - Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor vừa đưa ra danh sách 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất thế giới năm 2024.

Du khách trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh. Ảnh: Q.T

Và trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh (thành phố Hội An) xếp thứ 19 trong tốp 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất của du khách trên toàn thế giới

Đây là hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Travelers’s Choice Best of the Best Things to Do. Giải thưởng này dựa trên đánh giá và phản hồi từ các du khách trong khoảng thời gian 12 tháng qua.

Trải nghiệm thuyền thúng ở Cẩm Thanh, Hội An được Tripadvisor mô tả là “Du khách sẽ xuôi theo những con kênh đẹp như tranh vẽ và được hướng dẫn viên kể về lịch sử nơi đây. Đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình cùng cộng đồng địa phương rất thân thiện và tham gia hoạt động lắc thúng đầy đáng nhớ".

Ngoài rừng dừa Cẩm Thanh, còn có 1 trải nghiệm khác ở Việt Nam lọt vào danh sách này là tour 2 ngày 1 đêm chèo kayak khám phá vịnh Lan Hạ (TP.Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).