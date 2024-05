Giao thông - Xây dựng Điện Bàn kiến nghị gỡ vướng mặt bằng để xây dựng trụ sở Công an phường Điện Thắng Nam và xã Điện Phước (QNO) - Để kịp thời xây dựng 5 trụ sở công an xã phường trên địa bàn theo kế hoạch, UBND thị xã Điện Bàn vừa kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương thi công sớm trụ sở Công an phường Điện Thắng Nam và xã Điện Phước.

Phác thảo khu đô thị Điện Thắng Nam giai đoạn 1. (Ảnh minh họa từ internet)

Theo ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, theo Đề án xây dựng công an xã, thị trấn thuộc Công an tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh lộ trình thực hiện đề án, trong năm 2024, thị xã Điện Bàn xây dựng 5 đồn công an ở Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Phong, Điện Phước, Điện Minh.

Để kịp thời hoàn thành các đồn công an theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định, UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo các ngành, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các thủ tục liên quan, trong đó quan trọng nhất là việc lựa chọn vị trí đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2024, mặt bằng dự án các đồn công an Điện Phong, Điện Minh, Điện Thắng Trung sẽ được bàn giao theo đúng kế hoạch, tuy nhiên vị trí xây dựng đồn công an phường Điện Thắng Nam và xã Điện Phước gặp phải một số khó khăn, vướng mắc.

Ông Hà thông tin, vị trí đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường Điện Thắng Nam và trụ sở Công an xã Điện Phước được bố trí tại Dự án khu đô thị Điện Thắng Nam (giai đoạn 1) do Công ty TNHH Đầu tư và phát triển DHTC làm chủ đầu tư và Dự án khu dân cư trung tâm hành chính Điện Phước do Liên danh Công ty TNHH MTV Mai Thiên Kim - Công ty CP Đầu tư và xây dựng 501 làm chủ đầu tư.

Hiện nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã cùng các ngành, đơn vị, địa phương liên quan đang triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó có vị trí xây dựng các đồn công an (đã hoàn thành công tác kiểm kê, đang lập thủ tục để xét nguồn gốc đất làm cơ sở lập, trình thẩm định phê duyệt phương án bồi thường đối với các hộ ảnh hưởng theo quy định trong khoảng tháng 8/2024). Sau khi hoàn thành công tác bồi thường, Trung tâm Phát triển quỹ thị xã đất sẽ bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để lập thủ tục thu hồi đất, giao đất, cấp phép xây dựng để triển khai thực hiện dự án.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác giải phóng mặt bằng các dự án khu dân cư, đô thị gặp rất nhiều khó khăn, thường kéo dài so với kế hoạch đề ra. Do đó, để đảm bảo điều kiện thu hồi đất, giao đất, đầu tư xây dựng hoàn thành dự án sẽ mất rất nhiều thời gian. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của các trụ sở công an Điện Thắng Nam và Điện Phước (phải đầu tư hoàn thành trong năm 2024).

Từ những vướng mắc nêu trên, để tạo điều kiện cho UBND thị xã Điện Bàn đầu tư xây dựng trụ sở Công an phường Điện Thắng Nam và xã Điện Phước đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo đề án của HĐND tỉnh, UBND thị xã đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho phép UBND thị xã triển khai đầu tư xây dựng các đồn công an trước khi chủ đầu tư Dự án khu dân cư Điện Thắng Nam (giai đoạn 1), khu dân cư trung tâm hành chính xã Điện Phước hoàn thành thủ tục thu hồi đất, giao đất theo quy định.

Trước kiến nghị của UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh đã có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TN-MT, UBND thị xã Điện Bàn tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết vướng mắc đảm bảo quy định pháp luật, báo cáo kết quả tham mưu về UBND tỉnh trước ngày 12/6/2024.