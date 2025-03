Quốc phòng - An ninh Đội tuyển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Quảng Nam sẵn sàng tranh tài tại hội thi nghiệp vụ toàn quốc (QNO) - Sáng 27/3, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra, tổng duyệt các nội dung thi đấu của Đội tuyển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Quảng Nam.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam tặng quà động viên đại diện Đội tuyển PCCC và CNCH. Ảnh: MINH TUẤN

Đại tá Võ Thị Trinh đã trao quà, động viên cán bộ chiến sĩ của đội tuyển trước thềm Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vòng thứ 2, diễn ra từ ngày 1 đến 4/4 sắp tới tại Nghệ An.

Hội thi nằm trong khuôn khổ đại hội "Khỏe vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX năm 2025, với 3 nội dung: Chỉ huy chữa cháy và CNCH, bơi cứu nạn 4x50m, chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy. Đội tuyển Công an Quảng Nam sẽ tranh tài tại Cụm khu vực 3 cùng 12 đội từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng…

Cán bộ, chiến sĩ Đội tuyển PCCC và CNCH tổng duyệt trước khi lên đường tham dự hội thi. Ảnh: MINH TUẤN

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, Đại tá Võ Thị Trinh đánh giá cao nỗ lực tập luyện, tinh thần đoàn kết của đội tuyển, đồng thời tin tưởng với chuyên môn và bản lĩnh, đội sẽ đạt kết quả xuất sắc.

Hội thi là dịp để cán bộ chiến sĩ nâng cao thể lực, kỹ năng chữa cháy, cứu hộ, đồng thời tạo khí thế thi đua chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).