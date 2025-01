Xã hội Đón khách lưu trú dù bị đình chỉ hoạt động, một khách sạn tại Hội An bị phạt 80 triệu đồng (QNO) - Công ty TNHH Sài Gòn (127 Nguyễn Phúc Tần, TP.Hội An) vừa bị UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng.

Doanh nghiệp này bị xử phạt do "không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy".

Trước đó, qua kiểm tra đột xuất vào ngày 25/12/2024, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH Sài Gòn dù đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn tổ chức hoạt động đón khách và đang bố trí khách lưu trú tại các phòng 312 - 313 - 315 - 316 của Khách sạn Marina Riverside Hotel & Spa (127 Nguyễn Phúc Tần, TP.Hội An).

UBND tỉnh yêu cầu công ty này nộp phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Công ty TNHH Sài Gòn không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Được biết, vào ngày 3/2/2024, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 06 về việc đình chỉ hoạt động đối với khách sạn Marina Riverside Hotel & Spa thuộc Công ty TNHH Sài Gòn, do chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.