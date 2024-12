An ninh trật tự Đóng hai lối đi tự mở qua đường sắt tại phường Hòa Thuận (Tam Kỳ) (QNO) - Sáng nay 20/12, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp với UBND phường Hòa Thuận và Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức đóng hai lối đi tự mở qua địa bàn phường.

Cơ quan chức năng tiến hành xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt. Ảnh: H.A

Tổ công tác triển khai đóng hai lối đi tự mở qua đường sắt tại km861+720 (khối phố Thuận Trà) và km862+000 (khối phố Trà Cai).

Việc xóa bỏ các lối đi tự mở này là một phần của đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông đường sắt. Qua đó loại bỏ các điểm giao cắt không an toàn, ngăn ngừa nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Cơ quan chức năng đã lắp đặt rào chắn, thu hồi biển báo, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực thực hiện.

Triển khai lắp đặt rào chắn, xóa điểm tự mở qua đường sắt. Ảnh: H.A

Trước đó, chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động người dân về chủ trương xóa bỏ lối đi tự mở; hướng dẫn người dân lưu thông theo phương án thay thế, đảm bảo đi lại thuận tiện. Các hoạt động tuyên truyền nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân khu vực.

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Tam Kỳ nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông để nhân dân vui xuân đón Tết Ất Tỵ năm 2025.

“Việc xóa bỏ các lối đi tự mở không chỉ giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt và cải thiện an toàn giao thông trên địa bàn TP.Tam Kỳ” - Trung tá Trương Hoàng Anh chia sẻ.