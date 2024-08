Giao thông - Xây dựng Dự án nâng cấp sân vận động Tam Kỳ phải hoàn thành trước 15/9/2024 (QNO) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và Nhà ở cho vận động viên vào sáng nay 3/8.

Sân vận động Tam Kỳ đang được thi công nâng cấp để đảm bảo tiến độ. Ảnh: PHAN VINH

Dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và Nhà ở cho vận động viên do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư ngày 5/1/2022 với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư gồm xây mới nhà ở đội tuyển quốc gia với quy mô công trình 3 tầng, diện tích xây dựng khoảng 343m2. Nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động, bóc dỡ lớp cỏ, đất và tháo dỡ hệ thống tưới nước, thoát nước ngầm, mương nước cũ hiện trạng.

Đầu tư mới nền sân bóng đá bao gồm hệ thống thoát nước ngầm và mương thoát nước, hố ga xung quanh; bể nước ngầm và hệ thống tưới cỏ chuyên dụng; nền sân đắp đất và thay mới cỏ. Các thiết bị chuyên dùng phục vụ công tác bảo dưỡng, bảo trì sân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo đơn vị thi công hoàn thành mặt sân cỏ trước ngày 15/8. Ảnh: PHAN VINH

Dự án cũng đầu tư cải tạo đường chạy điền kinh, bóc dỡ và thay lớp nhựa tổng hợp và nền đường chạy đã hư hỏng; thi công lớp cao su tổng hợp dày 13mm, kẻ đường thi đấu; đổ bê tông tiếp giáp từ nền hiện hữu đến các thành mương. Sửa chữa nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống cấp điện chiếu sáng sân vận động.

Ngoài ra, dự án còn bổ sung một số bóng đèn để đảm bảo độ sáng theo tiêu chuẩn. Sửa chữa khán đài A, B, C, D, xử lý chống thấm toàn bộ khán đài; vệ sinh, lăn sơn và thay thế một số lan can, ghế bị hỏng. Vệ sinh và lăn sơn toàn bộ tường, dầm, mái đã bị hư hỏng bong tróc. Thay toàn bộ cửa sổ, cửa đi bằng cửa nhôm Xingfa kính cường lực, khung hoa bảo vệ; cải tạo các nhà vệ sinh…

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo các đơn vị cần thiết phải tính đến phương án tăng ca để đảm bảo tiến độ. Ảnh: PHAN VINH

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 26/3/2024, với thời gian thực hiện hợp đồng là 420 ngày và có giá trị hợp đồng 31,1 tỷ đồng. Khối lượng thực hiện đến nay khoảng 10/31,1 tỷ đồng, đạt 32% giá trị hợp đồng.

Hiện nay, hạng mục đầu tư nâng cấp mặt sân cỏ và hệ thống tưới nước tự động đã thi công mương thoát nước xung quanh sân bóng, hệ thống thoát nước mặt sân và hệ thống tưới nước tự động, đang thi công mặt sân cỏ. Hạng mục đầu tư cải tạo đường chạy điền kinh, đã cơ bản thi công xong nền nhựa EPDM.

Khán đài A, A1, A2, đã thi công cải tạo cầu thang sảnh chính khán đài A và lối ra khán đài A, lan can cầu thang, lan can khán đài. Cải tạo xong cơ bản các nhà vệ sinh. Vệ sinh và sơn lại tường và nền khán đài. Khán đài B đã vệ sinh và đang thực hiện cải tạo. Khán đài C, D đã cải tạo đổ bê tông nền khán đài. Đối với hạng mục nhà ở (khu nội trú) đội tuyển quốc gia và tường rào khán đài D vẫn chưa thi công.

Cần tăng tổng mức đầu tư cho hạng mục Nhà ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: PHAN VINH

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, để kịp thời đưa sân vận động Tam Kỳ vào sử dụng cho mùa giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2024 - 2025, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần phối hợp, đôn đốc nhà thầu thi công tập trung nhân vật lực, thậm chí tăng ca thi công ngày đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạng mục mặt sân cỏ, hệ thống tưới nước tự động, hệ thống đèn chiếu sáng trong tháng 8/2024 và các hạng mục còn lại của sân trước 15/9/2024.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công dự án Nâng cấp, cải tạo sân vận động Tam Kỳ và Nhà ở cho vận động viên:

“Ngoài ra, với hạng mục Nhà ở đội tuyển quốc gia có nhiều phát sinh so với thiết kế ban đầu, giao Sở KH-ĐT lập dự toán mới, cân nhắc việc tăng tổng mức đầu tư để phù hợp với tình hình thực tế, sau đó tham mưu UBND tỉnh xem xét phê duyệt” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng chỉ đạo.