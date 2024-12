Du lịch Du lịch Quảng Nam "bội thu" danh hiệu trong năm 2024

(QNO) - Năm 2024 là năm "bội thu" danh hiệu của ngành du lịch Quảng Nam với gần 70 danh hiệu ở cấp độ quốc gia, quốc tế.

Đô thị cổ Hội An nhận được hàng loạt vinh danh du lịch trong năm 2024 . Ảnh: Q.T

Thống kê từ Sở VH-TT&DL Quảng Nam cung cấp tại Hội nghị doanh nghiệp du lịch Quảng Nam 2024 diễn ra vào ngày 20/12 cho thấy, các chủ thể liên quan của ngành du lịch địa phương đã có 66 lần được vinh danh ở các cuộc bình chọn, giải thưởng..., trong đó có nhiều vinh danh uy tín, danh giá.

Điểm đến được vinh danh nhiều nhất vẫn là Đô thị cổ Hội An. Thống kê sơ bộ, trong năm nay, Hội An đã có khoảng 25 lần được quốc tế vinh danh trong lĩnh vực du lịch, rải rác từ đầu năm đến cuối năm.

Trong đó, các vinh danh đáng chú ý và giá trị nhất có thể kể đến: Hội An vào tốp 25 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới năm 2024 theo Tripadvisor; Hội An vào danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới theo Travel & Leisure; Hội An đứng đầu trong 10 điểm đến an toàn nhất cho khách du lịch một mình trên thế giới theo Travel off Path; Hội An lọt tốp 100 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để đi bộ khám phá theo Guruwalk; Hội An là điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á 2024 thuộc Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards)...

Chủ tịch UBND TP.Hội An nhận chứng nhận "Làng du lịch tốt nhất 2024" cho làng rau Trà Quế từ lãnh đạo UN Tourism. Ảnh: Q.T

Bên cạnh đó, có 3 điểm đến thuộc TP.Hội An cũng được vinh danh gồm: Bãi biển An Bàng vào tốp 10 bãi biển đẹp nhất châu Á (theo Tripadvisor); Đường Trần Phú (Hội An) vào tốp 71 con đường đẹp nhất thế giới (theo Architectural Digest) và đặc biệt Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh "Làng du lịch tốt nhất 2024".

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, việc tiếp tục nhận được nhiều vinh danh từ các tổ chức quốc tế cho thấy "sức mạnh mềm" của du lịch Hội An rất lớn, những vinh danh này sẽ giúp thành phố thu hút thêm nhiều lượt khách đến với Hội An.

Năm nay, hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh cũng để lại nhiều ấn tượng khi "gặt hái" được khoảng 30 vinh danh để tiếp tục lan tỏa thương hiệu ở phạm vi quốc tế.

Một số vinh danh ấn tượng có thể kể đến như: Khách sạn New World Hoiana Beach Resort và Khách sạn Vinpearl Resort & Golf Nam Hoi An nhận Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024; Hoiana Resort & Golf, Hoi An Memories Resort & Spa nhận Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards)...

Đại diện Hoiana (giữa) nhận vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards). Ảnh: Q.T

Một số khu nghỉ dưỡng thường xuyên lọt vào các danh sách vinh danh như: Four Seasons Resort The Nam Hải Hội An, Almanity Hoi An Resort & Spa, Anantara Hoi An Resort, Silk Sense Hoi An River Resort, La Siesta Hoi An Resort & Spa, Bellerive Hoi An Hotel and Spa... Đây đều là các khu lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp đã khẳng định được thương hiệu với du khách quốc tế.

Năm 2024 cũng ghi nhận một số trải nghiệm; nghề thủ công; nhà hàng - ẩm thực được "xướng tên" trong các cuộc bình chọn hoặc công nhận di sản quốc gia. Điều này cho thấy giá trị văn hóa, thiên nhiên của Quảng Nam rất phong phú góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch ấn tượng chinh phục du khách.

Về phía cơ quan quản lý, Sở VH-TT&DL Quảng Nam được World Travel Awards vinh danh là Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á 2024.

Mới đây, Quảng Nam đã được vinh danh là điểm đến trong nước thu hút và ấn tượng nhất, nhờ vào các chương trình và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả.

Lãnh đạo Sở VH-TT&DL (thứ ba từ phải sang) dự chương trình và nhận vinh danh cho du lịch Quảng Nam từ Travellive Media Group. Ảnh: P.V

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam, việc được vinh danh ở các giải thưởng uy tín thế giới cho thấy du lịch Quảng Nam nói chung và nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch nói riêng trên địa bàn tỉnh đã có thương hiệu trên trường quốc tế. Điều này cũng góp phần vào việc tạo dựng được thương hiệu “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh” để tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch theo hướng xanh, bền vững.