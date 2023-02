(QNO) - Chiều nay 2/2, UBND TP.Hội An tổ chức báo cáo chuyên đề “Hội An - Từ thành phố di sản đến thành phố sáng tạo” và bàn giao dự án giới thiệu hình ảnh Hội An trên nền tảng Metaverse của Bizverse.

Ký kết chuyển giao dự án giới thiệu hình ảnh Hội An trên nền tảng Metaverse. Ảnh: T.L

Dự án giới thiệu hình ảnh Hội An trên nền tảng Metaverse của Bizverse nhằm định hướng khai thác du lịch Hội An trên nền tảng thực tế ảo để thúc đẩy các hoạt động truyền thông, xúc tiến, giới thiệu hình ảnh của Hội An đến bạn bè trong nước và quốc tế trên các nền tảng số.

Sau thời gian chuẩn bị, đến nay dự án chính thức được hoàn thiện để bàn giao và ra mắt công chúng. Lãnh đạo Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An thông tin, dự án sẽ từng bước giúp chuyển đổi số hệ thống thông tin du lịch của Hội An. Trong dự án sẽ tích hợp, số hóa bằng hình ảnh 3D, trên không gian 360 độ các di tích, điểm tham quan, làng nghề truyền thống...

Quang cảnh sự kiện. Ảnh: T.L

Thông qua công nghệ này, du khách sẽ có cái nhìn thật hơn về hình ảnh Hội An cũng như những trải nghiệm, từ đó tối ưu khả năng đi đến quyết định của du khách. Hệ thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung tiện ích, công năng cũng như những điểm - khu du lịch, đơn vị du lịch trên toàn địa bàn thành phố.

Trải nghiệm Hội An trên nền tảng Metaverse. Ảnh: T.L

Dịp này, lãnh đạo UBND TP.Hội An báo cáo chuyên đề thông tin về việc Hội An đang phấn đấu trở thành thành phố sáng tạo, tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian. Dự kiến, đến tháng 6/2023 Hội An sẽ trình Bộ VH-TT&DL và UNESCO hồ sơ xét duyệt thành phố sáng tạo.