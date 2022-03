Du lịch Hội An sẽ xuất hiện trên bản đồ 3D của Bizverse

(QNO) - Ngày 12.3, Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An tổ chức lễ công bố trực tuyến hợp tác với Bizverse về quảng bá du lịch trên nền tảng Metaverse (đa vũ trụ ảo).

Quang cảnh lễ công bố hợp tác trực tuyến giữa Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An với Bizverse.

Được sự thống nhất của chính quyền thành phố, Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An đã phối hợp với Bizverse thông qua dự án chuyển đổi số du lịch mang tên Hội An Metaverse để quảng bá du lịch đô thị cổ rộng rãi hơn, nhất là trong bối cảnh hậu đại dịch Covid-19.

Với hợp tác này, các di tích, làng nghề truyền thống, điểm tham quan... ở Hội An sẽ được số hóa bằng hình ảnh 3D, xây dựng không gian 360 Space, thuyết minh hướng dẫn viên địa phương bằng công nghệ Al tại các điểm... Tất cả sẽ xuất hiện trên bản đồ 3D của Bizverse World.

Việc quảng bá Hội An trên bản đồ 3D của Bizverse World được kỳ vọng sẽ quảng bá hình ảnh du lịch Hội An rộng rãi và mới mẻ hơn đến du khách.

Theo bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An, thông qua nền tảng vũ trụ ảo của Bizverse, Hội An sẽ được giới thiệu một góc nhìn mới mẻ, độc đáo và quảng bá sâu rộng hơn đến du khách trên thế giới. Từ đó, du khách có thể tham khảo lựa chọn trải nghiệm, qua đó thu hút thêm du khách trong và ngoài nước đến với Hội An trong thời gian đến.

Metaverse là nền tảng công nghệ đang nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn toàn cầu. Đây là thuật ngữ chỉ “đa vũ trụ ảo” - một trào lưu trong công nghệ và kinh doanh. Metaverse là một thế giới ảo được tạo nên bởi công nghệ mô phỏng. Nhờ công nghệ này mà con người được hoạt động trong thế giới ảo tương tự như thế giới thật.