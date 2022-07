Tăng cường năng lực tiếp thị điểm đến trong thời kỳ phục hồi và chuyển đổi số

(QNO) - Sáng 1.7, tại TP.Hội An diễn ra hội thảo tiếp thị điểm đến Quảng Nam trong thời kỳ phục hồi và chuyển đổi số diễn ra tại TP.Hội An. Hội thảo do Sở VH-TT&DL phối hợp với Chương trình Phát triển du lịch bền vững Thụy Sĩ (SSTP) tổ chức.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Thông tin được chia sẻ tại hội thảo, Quảng Nam đang dần cải thiện sức hút với khách nội địa từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Cụ thể, trong cuộc khảo sát vào tháng 9.2020 do Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB) phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Vnexpress.net thực hiện, Quảng Nam không lọt vào top 15 điểm đến được khách nội địa yêu thích.

Đến cuộc khảo sát vào tháng 3.2021, Quảng Nam đứng ở vị trí thứ 9 và vươn lên vị trí thứ 8 ở cuộc khảo sát vào tháng 12.2021.

Các điểm mới từ khách nội địa khi đi du lịch hậu Covid-19 được ghi nhận như: đề cao yếu tố an toàn, gia tăng nhu cầu về tìm kiếm thông tin qua kênh trực tuyến, tỷ lệ khách đi du lịch bằng phương tiện cá nhân tăng cao...

Du lịch Quảng Nam đang dần cải thiện sức hút với khách nội địa. Ảnh: Q.T

Dù vậy, nhiều đại biểu cho rằng khả năng tiếp thị của du lịch Quảng Nam vẫn còn nhiều mặt hạn chế, chưa phát huy tương xứng tài nguyên, tiềm năng du lịch của địa phương.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ thông tin về chiến lược tiếp thị du lịch Quảng Nam để bắt kịp xu thế và hành vị thay đổi của các thị trường du lịch, quản lý nội dung trong tiếp thị điểm đến, khuyến nghị cho hoạt động tiếp thị du lịch Quảng Nam...