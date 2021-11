Tiếp đà mở cửa du lịch

Dù chỉ có lượng nhỏ khách khi chính thức mở cửa trở lại, các điểm đến trên địa bàn tỉnh vẫn cố gắng tạo ra sự chỉn chu trong từng sản phẩm cũng như tiếp tục chuẩn bị trình làng những hoạt động mới để phục vụ du khách.

Phố cổ Hội An chính thức mở cửa tham quan với du khách từ ngày 15.11. Ảnh: Q.T

Khẩn trương chỉnh trang, cải tạo để kịp mở cửa đúng lúc Quảng Nam tổ chức thí điểm đón khách quốc tế, các điểm đến ở đô thị cổ Hội An đã đồng loạt chào đón du khách trở lại vào ngày đầu tuần này.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An thông tin, việc mở cửa đi kèm với kế hoạch đảm bảo an toàn du lịch trong tình hình mới, thực hiện đúng yêu cầu của “Bộ tiêu chí an toàn du lịch”, hướng tới mục tiêu du lịch xanh cũng như sẵn sàng kết nối với tour tham quan khép kín dành cho đoàn khách quốc tế thí điểm những ngày tới đây.

Ngoài các điểm đến, làng nghề truyền thống giảm 50% giá vé tham quan, nhiều hội quán, di tích, điểm dịch vụ được vận động mở cửa trở lại để khơi thêm màu sắc mới, xua đi bức tranh du lịch đô thị di sản khá ảm đạm thời gian qua.

Trong đó, Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An thực hiện chương trình khuyến mãi vé chỉ còn 333 nghìn đồng/người bao gồm cả xem show và trải nghiệm ẩm thực văn hóa đối với khách Quảng Nam và 5 tỉnh thành lân cận.

Theo kế hoạch, công suất vận hành, phục vụ ở các điểm du lịch được duy trì mức 30 - 50% và sẽ tiến đến khôi phục hoàn toàn khi đủ điều kiện.

Hội An cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện “Hội An - chào năm mới 2022” với chuỗi hoạt động: Hội đèn lồng, chợ phiên Hội An, chợ ẩm thực di sản, hội đón Giáng sinh…

Theo ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, sẽ có nhiều nét mới và hấp dẫn trong các sự kiện này lồng ghép hài hòa với bản sắc đặc trưng của di sản để đáp ứng xu hướng tham quan, giải trí của du khách đã thay đổi ít nhiều bởi dịch Covid-19.

Những ngày đầu tháng 12 cũng là khoảng thời gian kỷ niệm các di sản ở Quảng Nam được UNESCO vinh danh di sản văn hóa thế giới. Có cả trực tiếp lẫn trực tuyến, du khách sẽ được chiêm ngưỡng trình diễn trang phục Hội An - ký ức thời gian; hoa văn trang trí trên gỗ tại các di tích ở khu phố cổ Hội An; cổ vật từ lòng biển Cù Lao Chàm; lịch sử hình thành khu tháp A, quá trình trước và sau khi trùng tu khu tháp A; tham quan Bảo tàng Mỹ Sơn…

Ông Nguyễn Công Khiết - Phó Giám đốc Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn cho hay, từ nay đến cuối năm Mỹ Sơn vẫn duy trì chương trình tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch với việc giảm 40% giá vé tham quan đối với đoàn có hơn 10 người, giảm 10% dịch vụ hàng lưu niệm, miễn phí hoạt động vận chuyển cũng như xem chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Dự kiến sau dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, các hoạt động tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng… sẽ được ngành du lịch Quảng Nam mở cửa diện rộng cho cả khách đi theo tour do các công ty lữ hành tổ chức hoặc đi lẻ tự chọn dịch vụ trên toàn quốc gắn với quy trình kiểm soát phòng chống dịch an toàn đảm bảo linh hoạt, thuận lợi cho khách du lịch.