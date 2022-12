Ứng dụng chuyển đổi số trong du lịch

(QNO) - Ứng dụng công nghệ vào du lịch đang trở thành xu thế hiện nay nhằm đa dạng thông tin, kết nối khách hàng, giúp du khách và doanh nghiệp thuận lợi, dễ dàng hơn trong hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Xu thế tất yếu

Dự kiến, đầu năm 2023 Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An sẽ triển khai số hóa vé tham quan trong khu phố cổ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động du lịch, tạo sự chuyên nghiệp trong công tác bán vé, kiểm soát vé tham quan.

Cụ thể, ngoài bán trực tiếp tại quầy như thông thường, vé tham quan phố cổ còn được bán qua hình thức trực tuyến như SmartPOS, hệ thống các đại lý du lịch trực tuyến OTA, hệ thống booking online... Thông qua các hình thức bán vé này người dùng có thể thanh toán trực tuyến qua các cổng thanh toán QRPAY, ví điện tử, PayPal… mà không cần dùng tiền mặt.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm – Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, số hóa vé tham quan chỉ là bước đầu trong hoạt động du lịch mà trung tâm đang thực hiện. Tiếp đến, sẽ phối hợp với Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An xây dựng đề án thuyết minh tự động tại một số điểm tham quan, bảo tàng trong phố cổ cũng như triển khai bán vé điện tử tại các điểm tham quan làng nghề…

Sau đại dịch COVID-19, chuyển đổi số trong hoạt động du lịch bắt đầu được các điểm du lịch triển khai. Tại Khu đền tháp Mỹ Sơn, cuối tháng 10 vừa qua, Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng bắt xây dựng sản phẩm du lịch trực tuyến thông qua hệ thống thế giới ảo Metaverse. Đây là hệ thống dựa trên 3 nền tảng công nghệ gồm không gian trải nghiệm bằng VR360, Metaverse spy và Map 3D.

[VIDEO] - Du lịch trực tuyến Mỹ Sơn (rút gọn). Nguồn BQLDSVH Mỹ Sơn

Các dữ liệu phục vụ cho các nền tảng được thu thập từ thiết bị bay flycam và các thiết bị chụp chuyên dụng, từ đó xây dựng góc nhìn 360 độ thực tế, kết hợp với công nghệ AI để các MC thuyết minh theo từng địa điểm, giúp du khách tham quan, trải nghiệm như ngoài thực tế.

Đặc biệt, với Metaverse spy được lập trình bằng hình vẽ không gian 3D dựa trên tỉ lệ thực của Mỹ Sơn, người dùng có thể đi bộ, tương tác, kể cả chụp ảnh trong khu đền tháp bằng nhân vật avarta thay thế đại diện…