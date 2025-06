Du lịch Đường đến trung tâm du lịch quốc gia Việc hợp nhất hai đơn vị hành chính Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ mang đến cho ngành du lịch địa phương thời cơ để vươn lên thành một trong những trung tâm du lịch lớn nhất Việt Nam.

TP.Đà Nẵng mới sau sáp nhập có đầy đủ yếu tố để trở thành một trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế đồng thời là “cửa ngõ” du lịch Việt Nam ở miền Trung. Ảnh: QUỐC TUẤN

“Của hiếm” về du lịch di sản

Trầm tích quá khứ cùng sự giao thoa với nhiều văn minh trên thế giới đã để lại cho xứ Quảng ngày nay những vỉa tầng di sản giá trị.

Năm 1999, Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Đến nay, Quảng Nam vẫn là địa phương duy nhất trên cả nước sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới. Đến năm 2009, Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Năm 2017, nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ (Quảng Nam là một trong những cái nôi tiêu biểu) được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Và mới nhất năm 2022, ma nhai Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới.

Tính chất, sự kết nối, giá trị di sản thế giới của xứ Quảng vô cùng đặc sắc và thuộc dạng hiếm có, kể cả ở bình diện quốc tế. Hệ thống di sản thế giới của Quảng Nam - Đà Nẵng đa dạng từ tư liệu, nghệ thuật dân gian đến danh lam thắng cảnh và cả quần thể kiến trúc. Ngoài ra, thống kê sơ bộ của 2 địa phương cho thấy, vùng đất này còn hơn 500 di tích (cấp tỉnh/thành phố trở lên), bảo vật quốc gia...

Điều thú vị là các di sản xứ Quảng đều có “mạch” giao thoa mật thiết. Cố GS.Trần Quốc Vượng - một nhà sử học, khảo cổ học hàng đầu Việt Nam từng nhận định, điểm nhấn sinh thái đặc biệt của xứ Quảng là Núi Chúa (dưới chân núi có thánh địa Mỹ Sơn) - thành Trà Kiệu - thương cảng Hội An - tiền cảng Cù Lao Chàm. Các điểm nhấn này hầu như nằm trên một trục thẳng và được kết nối với nhau bởi sông Thu Bồn.

Trong khi đó, danh thắng Ngũ Hành Sơn cách Hội An không xa (khoảng 20km), di sản ma nhai còn lại đến ngày nay ở các ngọn núi một phần bởi Hội An trong quá khứ là trung tâm giao dịch lớn nhất của xứ Đàng Trong, mà tuyến thủy Lộ Cảnh Giang (ngang qua Ngũ Hành Sơn) lại là tuyến huyết mạch nối Hội An với thế giới.

Theo ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong số 5 trụ cột của du lịch Đà Nẵng hiện tại đã xác định có trụ cột về cửa ngõ di sản, du lịch văn hóa - lịch sử. Tới đây, khi kết hợp thêm với nền tảng du lịch di sản vô cùng đặc sắc của Quảng Nam sẽ tạo ra điểm nhấn lớn cho du lịch Đà Nẵng trong tương lai.

Cộng hưởng để vươn tầm

Trên thực tế, du lịch Đà Nẵng - Quảng Nam những năm qua gần như không có ranh giới và đây có thể xem là liên kết ngành tiêu biểu, thành công nhất giữa hai địa phương.

Bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại chung của vùng Trung Bộ nhưng có dấu ấn lan tỏa đậm nét nhờ du lịch tại Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Ông Nguyễn Sơn Thủy - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam nói: “Lâu nay du lịch Đà Nẵng được lan tỏa một phần nhờ vào sự nổi tiếng của phố cổ Hội An. Ngược lại, phố cổ Hội An hay Mỹ Sơn có đón thêm được nhiều khách hay không cũng một phần nhờ vào sự phát triển của sân bay Đà Nẵng. Việc Quảng Nam - Đà Nẵng về một nhà sẽ còn tạo thêm nhiều cộng hưởng tích cực cho ngành du lịch của địa phương”.

PGS.TS Phạm Trung Lương - Phó Chủ tịch Liên chi hội đào tạo du lịch Việt Nam nhận định, với nền tảng hạ tầng, dịch vụ du lịch sẵn có, TP.Đà Nẵng mới sau sáp nhập đầy đủ yếu tố để trở thành một trung tâm du lịch quốc gia mang tầm khu vực và quốc tế, đồng thời là “cửa ngõ” du lịch Việt Nam ở miền Trung.

Theo Outbox Consulting (một đơn vị chuyên về phân tích dữ liệu du lịch), TP.Đà Nẵng mới sau sáp nhập sẽ có một thị trường khách quốc tế lớn về quy mô (khoảng hơn 6 triệu lượt khách lưu trú) và đa dạng về cơ cấu.

“Đà Nẵng sau sáp nhập có thể trở thành một mega-brand (thương hiệu lớn) đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách. Đây là cơ hội nâng vị thế thương hiệu của hai điểm đến từ nghỉ dưỡng giải trí và văn hóa thành một thương hiệu điểm đến du lịch tích hợp hoàn chỉnh với đa tầng trải nghiệm” - ông Đặng Mạnh Phước - Giám đốc điều hành Outbox Consulting nhận định.