Chính trị Duy Xuyên, hành trình 95 mùa xuân có Đảng Trong chặng đường 95 mùa xuân có Đảng, vùng đất và con người Duy Xuyên ghi những dấu ấn đặc biệt, tiếp thêm động lực để nhân dân vững tin đi theo con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết viếng hương tại Đền liệt sĩ huyện Duy Xuyên trong dịp Tết Ất Tỵ vừa qua. Ảnh: Nguyễn Sự

Trang sử vàng

Cách đây 95 năm, vào đêm 30/4/1930, trên một chiếc thuyền đậu dọc dòng sông Bà Rén thuộc làng Tân Mỹ Đông (nay là khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước), Chi bộ Tân Mỹ Đông - chi bộ đảng đầu tiên và cũng là tổ chức tiền thân của Đảng bộ huyện Duy Xuyên sau này chính thức được thành lập.

Lúc mới thành lập, Chi bộ Tân Mỹ Đông có 5 đảng viên, gồm Lê Tuất, Nguyễn Thụy, Đặng Hoàng, Trần Cúc, Nguyễn Hứa. Trong đó, đồng chí Lê Tuất được cử làm Bí thư. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, vừa chứng minh sức sống mãnh liệt và sự phát triển nhanh chóng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa khẳng định Duy Xuyên là một trong những địa phương có phong trào đấu tranh cách mạng sớm của cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm và tặng quà tết cho gia đình thương binh Võ Thị Giáo ở thôn Tân Thọ (xã Duy Châu, Duy Xuyên). Ảnh: Nguyễn Sự

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Duy Xuyên, từ một chi bộ đầu tiên chỉ có 5 đảng viên, sau thời gian ngắn, các tổ chức đảng trên địa bàn Duy Xuyên từng bước được củng cố và không ngừng phát triển.

Đến tháng 7/1930, Phủ ủy Duy Xuyên được thành lập gồm 5 chi bộ với 29 đảng viên, trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo phong trào cách mạng của nhân dân.

Khi thời cơ đến, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Duy Xuyên nhất tề nổi dậy giành lấy chính quyền sớm nhất trên địa bàn Quảng Nam vào ngày 18/8/1945, mở ra cho dân tộc ta một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Vĩnh Trinh. Ảnh: Phi Thành

Giai đoạn 1945 - 1975, quân và dân Duy Xuyên tiếp tục lập nên những chiến công vang dội. Điển hình là chiến thắng Thu Bồn (tháng 8/1949); chiến thắng trên đường 104; trận đánh tiêu diệt đồn Tháp Canh Cây Bản, đồn Non Trượt, đồn Cầu Chìm, đồn Kiểm Lâm hay chiến thắng Văn Quật, Xuyên Thanh. Cùng với đó là những trận phục kích công đồn đánh Mỹ ngụy ở Kiểm Lâm, An Hòa, Đức Dục...

Với những chiến công lẫy lừng cùng sự cống hiến, hy sinh của cán bộ, đảng viên, quân và dân Duy Xuyên vinh dự được Đảng, Nhà nước hai lần tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 13 xã, thị trấn và 23 cá nhân được truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngày mới tươi sáng

Hành trình 95 năm, Đảng bộ huyện Duy Xuyên luôn kiên định mục tiêu lý tưởng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chú trọng công tác xây dựng đảng nên đạt được những thắng lợi to lớn trong công cuộc dựng xây quê hương.

Diện mạo huyện Duy Xuyên ngày càng khang trang. Ảnh: Nguyễn Sự

Năm 2024, cấp ủy đảng, chính quyền ở Duy Xuyên không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng.

Theo đó, trong năm qua giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện đạt 4.598 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.683 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2023; ngành thương mại - dịch vụ duy trì đà tăng trưởng tích cực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc.

Thời gian qua, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn nhưng lĩnh vực sản xuất công nghiệp của Duy Xuyên vẫn phát triển mạnh. Ảnh: Nguyễn Sự

Trong năm 2024, lượng khách tham quan Mỹ Sơn đạt hơn 445.900 lượt (tăng 17,7% so với năm 2023) và tổng doanh thu ước đạt 71,5 tỷ đồng (tăng 19% so với năm 2023). Năm 2024 thu nhập bình quân đầu người của Duy Xuyên đạt 62,2 triệu đồng, tăng 6,7 triệu đồng so với năm 2023...

Ông Nguyễn Công Dũng - Bí thư Huyện ủy Duy Xuyên cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXII. Duy Xuyên xác định năm 2025 là năm triển khai thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn; đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị, du lịch và chuyển đổi số; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của Duy Xuyên vẫn duy trì và không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Phi Thành

Năm nay, huyện phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, thu phát sinh kinh tế đạt 1.060 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 25%, tạo việc làm mới cho hơn 1.800 lao động. Đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng, tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Công Dũng, những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 cũng như giai đoạn 2025 - 2030 rất nặng nề, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Duy Xuyên phải đoàn kết, sáng tạo và quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, không ngừng học tập, tiếp cận cái mới, trăn trở tìm hướng đi phù hợp, hiệu quả để thích nghi và phát triển nhanh, mạnh, bền vững…