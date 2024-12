Nông thôn mới Duy Xuyên nỗ lực nâng chuẩn nông thôn mới Sau 4 năm được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Duy Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng bộ tiêu chí này giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt hình thành những khu dân cư kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Diện mạo nông thôn xã Duy Vinh (Duy Xuyên) ngày càng khởi sắc. Ảnh: N.P

Tập trung nâng chuẩn

Ông Nguyễn Sáu - Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết, năm 2019 địa phương được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Thời điểm đó, xã có một số tiêu chí mới đạt chuẩn ở ngưỡng tối thiểu, nhất là về hạ tầng và thu nhập.

Trong 5 năm qua, từ nhiều nguồn vốn huy động, bình quân mỗi năm Duy Vinh chi 3 tỷ đồng cho việc duy trì và nâng chuẩn bộ 19 tiêu chí xã NTM.

Theo đó, chính quyền xã Duy Vinh ưu tiên đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cơ sở vật chất trường lớp, hệ thống điện... Đồng thời, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất nông nghiệp và ngành nghề nông thôn.

Trong 4 năm qua, chính quyền huyện Duy Xuyên tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn. Ảnh: N.P

“Nhờ lĩnh vực kinh tế chuyển biến mạnh mẽ nên đời sống nhân dân địa phương cải thiện đáng kể. Năm 2024 này, thu nhập bình quân đầu người của Duy Vinh đạt 68 triệu đồng, tăng 14 triệu đồng so với năm 2019.

Nếu cách đây 5 năm, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 3,4% thì hiện nay không còn hộ nghèo thuộc diện phải thoát nghèo, chỉ có một số hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Mục tiêu Duy Vinh đặt ra là năm 2025 đạt chuẩn xã NTM nâng cao” - ông Nguyễn Sáu chia sẻ.

Trừ thị trấn Nam Phước và 2 xã Duy Nghĩa, Duy Hải phát triển theo hướng đô thị, trên địa bàn huyện Duy Xuyên có tổng cộng 11 xã tham gia thực hiện chương trình NTM.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo một số sở, ban ngành kiểm tra mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại thôn An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên). Ảnh: N.P

Với sự nỗ lực rất lớn từ nhiều phía, đến cuối năm 2020 tất cả 11 xã của huyện đều được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận Duy Xuyên đạt chuẩn huyện NTM năm 2020.

Ông Nguyễn Kim Vân - cán bộ chuyên trách NTM của Phòng NN&PTNT huyện thông tin, từ năm 2020 - 2024 Duy Xuyên đã chi thêm 30,25 tỷ đồng cho việc nâng chuẩn NTM. Nguồn kinh phí trên chủ yếu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế hộ.

Trong số 11 xã tham gia chương trình NTM của Duy Xuyên, đến nay đã có 4 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao là Duy Hòa, Duy Trinh, Duy Phước, Duy Sơn. Theo kế hoạch, năm 2025 các xã còn lại sẽ đạt chuẩn xã NTM nâng cao và Duy Xuyên sẽ được công nhận đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Người dân thôn An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) tích cực tham gia chăm sóc những tuyến đường hoa. Ảnh: N.P

Nỗ lực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Cách đây không lâu, cùng đoàn công tác của tỉnh về kiểm tra thực tế tại khu dân cư NTM kiểu mẫu An Hòa (xã Duy Trung), chúng tôi nhận thấy vùng quê này đổi thay khá nhiều.

Theo lãnh đạo địa phương, toàn thôn An Hòa có 487 hộ dân,năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 70,8 triệu đồng, tăng 18 triệu đồng so với năm 2020. Hiện nay, thôn An Hòa không còn hộ nghèo thuộc diện phải thoát nghèo, chỉ còn 9 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Ông Nguyễn Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Duy Trung chia sẻ: “Nhờ lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh, đời sống người dân cải thiện đáng kể, hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng kiên cố nên năm 2021 thôn An Hòa được UBND huyện Duy Xuyên công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Nhiều làng quê ở Duy Xuyên có điều kiện phát triển mạnh du lịch sinh thái. Ảnh: N.P

Ông Đoàn Công Minh - cán bộ chuyên trách NTM của Phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, cùng với tập trung duy trì và nâng cao chất lượng bộ 19 tiêu chí NTM giai đoạn 2021 - 2025, những năm qua huyện đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây dựng mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch nông thôn.

Để tiếp sức cho các thôn trong quá trình thực hiện mô hình này, ngoài 500 triệu đồng do ngân sách tỉnh phân bổ cho mỗi thôn thì ngân sách cấp huyện và cấp xã cũng hỗ trợ thêm khoảng 240 - 250 triệu đồng/thôn.

Tính đến tháng 12/2024, trên địa bàn Duy Xuyên đã có 29 thôn trong tổng số 58 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Theo kế hoạch, năm 2025 Duy Xuyên sẽ xây dựng thêm ít nhất 4 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu.

Thôn NTM kiểu mẫu Mỹ Sơn (xã Duy Phú) có tiềm năng lớn để địa phương định hướng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái. Ảnh: N.P

Ông Nguyễn Chí Công - Trưởng phòng NN&PTNT Duy Xuyên cho biết, trong số 29 thôn đã được công nhận đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu, nhiều thôn có tiềm năng phát triển du lịch nông thôn. Trong đó, đáng chú ý là thôn NTM kiểu mẫu Trà Đông (xã Duy Vinh) nổi trội về du lịch sinh thái cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và nghề truyền thống tại làng Trà Nhiêu.

Hay như thôn NTM kiểu mẫu Mỹ Sơn (xã Duy Phú) với lợi thế Khu di tích Mỹ Sơn cùng với cảnh quan thiên nhiên là những tiềm năng mà địa phương định hướng phát triển dịch vụ du lịch sinh thái làng quê..