Festival biển "Hội An - Cảm xúc mùa hè 2024" khai mạc vào 15/6

Theo kế hoạch của UBND TP.Hội An, trong tháng 6 và tháng 7, tại các bãi biển Cửa Đại, Tân Thành, An Bàng và Cù Lao Chàm sẽ diễn ra các hoạt động của Festival biển “Hội An - Cảm xúc mùa hè 2024”.