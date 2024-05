Thể thao Gần 1.500 vận động viên tham gia giải chạy bộ “Let’s Run - Cảm xúc mùa hè” tại Hội An (QNO) - Gần 1.500 vận động viên nam, nữ chuyên nghiệp đến từ các tỉnh thành, đoàn viên thanh niên, người dân và du khách tại Hội An tham gia giải chạy bộ “Let’s Run - Cảm xúc mùa hè”.

Vận động viên chạy bộ trong khu phố cổ Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Giải diễn ra sáng nay 5/5 do Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam TP.Hội An phối hợp với Hoi An runner community tổ chức. Vận động viên tranh tài ở các cự ly 5km, 10km và 21km với lộ trình vòng quanh TP.Hội An qua các địa điểm như phố cổ Hội An, bãi biển An Bàng.

Giải chạy bộ “Let’s Run - Cảm xúc mùa hè” 2024 được tổ chức nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP.Hội An lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029) và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng thời động viên phong trào tập luyện thể dục - thể thao trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn thành phố cũng như người dân và du khách. Đây cũng là dịp giới thiệu, quảng bá hình ảnh Hội An đến với du khách trong và ngoài nước.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc. Ảnh: PHAN SƠN

Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao thưởng cho top 5 vận động viên nam, nữ về đích đầu tiên ở các cự ly.