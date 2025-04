Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 12/4/2025: Gạo xuất khẩu giảm nhẹ Giá lúa gạo hôm nay 12/4/2025: Gạo Việt Nam xuất khẩu giảm nhẹ trong tuần này, mức giá giảm từ khoảng 405–410 USD/tấn.

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường dần sôi động trở lại nhưng giao dịch vẫn còn chậm. Một số địa phương như An Giang, Lấp Vò (Đồng Tháp), Sa Đéc hay An Cư (Tiền Giang) ghi nhận lượng hàng về chỉ ở mức lai rai. Các kho chủ yếu vẫn trong trạng thái thăm dò, ít có hoạt động mua mạnh, giá giữ ổn định.

Giá các loại gạo nguyên liệu tại khu vực này cũng không có biến động lớn. Gạo OM 380 giữ ở mức 7.700 – 7.850 đồng/kg. Gạo OM 5451 dao động từ 9.600 – 9.750 đồng/kg. Các loại gạo khác như IR 504, OM 18 và Nàng Hoa 9 vẫn duy trì quanh mức giá cũ.

Tại các chợ lẻ, giá bán lẻ gạo cũng ổn định. Các loại gạo thơm dao động trong khoảng 18.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo thường phổ biến ở mức 15.000 – 16.000 đồng/kg. Một số loại đặc biệt như gạo Nàng Nhen có giá lên tới 28.000 đồng/kg. Gạo Nhật và Hương Lài hiện giữ giá 22.000 đồng/kg.

Thị trường nếp cũng không có nhiều thay đổi. Giá nếp tươi IR 4625 ổn định trong khoảng 7.700 – 7.900 đồng/kg. Nếp khô ba tháng được giao dịch ở mức 9.600 – 9.700 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm như cám, tấm và trấu tiếp tục đi ngang. Cám dao động từ 5.750 – 5.950 đồng/kg. Tấm loại 3-4 giữ giá 6.700 – 6.800 đồng/kg. Tấm thơm từ 7.100 – 7.300 đồng/kg, còn trấu vẫn giao dịch trong khoảng 800 – 900 đồng/kg.

Về giá lúa trong nước, ghi nhận tại nhiều tỉnh cho thấy nguồn cung thấp, giao dịch vẫn còn dè dặt. Ở Long An, nhu cầu hỏi mua yếu. Tại Bạc Liêu và An Giang, nông dân chào bán với mức giá ổn định, trong khi diện tích lúa thơm đã được đặt cọc nhiều. Trà Vinh ghi nhận tình trạng thu hồi lúa chậm lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay không có biến động mới. Lúa OM 5451 được mua ở mức 6.200 – 6.400 đồng/kg. Đài Thơm 8 giữ ở mức 6.800 – 7.000 đồng/kg. OM 18 dao động 6.700 – 6.900 đồng/kg. IR 50404 và OM 380 ở mức 5.800 – 6.000 đồng/kg. Các yếu tố về thời tiết, thuế quan và sức mua quốc tế tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo Việt Nam đã ghi nhận mức giảm nhẹ trong tuần này. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 25% tấm hiện ở mức 370 USD/tấn, còn gạo 5% tấm được chào bán với giá 399 USD/tấn. So với tuần trước, mức giá này đã giảm từ khoảng 405–410 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu trong tuần qua ghi nhận xu hướng giảm tại nhiều trung tâm lớn của châu Á. Nguyên nhân chính là do nhu cầu yếu đi trước những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ. Trong khi đó, giá lúa gạo tại thị trường trong nước nhìn chung không biến động so với phiên giao dịch hôm trước.

Một thương nhân tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhiều người mua quốc tế đang tạm dừng giao dịch vì chờ đợi tình hình căng thẳng thuế quan giữa Mỹ và các nước hạ nhiệt. Bên cạnh đó, những lo ngại về biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng đến tâm lý mua hàng.

Hiện nguồn cung trong nước đang giảm rõ rệt do vụ thu hoạch chính đã kết thúc. Thống kê mới nhất cho thấy, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,087 triệu tấn gạo trong tháng 3, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại các trung tâm lớn khác của châu Á, giá gạo xuất khẩu cũng đi xuống do nhu cầu yếu. Tại Thái Lan, gạo 5% tấm giảm xuống còn 390 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Người mua ở đây vẫn đang do dự, chờ những tín hiệu rõ ràng hơn từ diễn biến thuế quan toàn cầu. Các nhà giao dịch nhận định rằng ngoài yếu tố tỷ giá, sự ổn định nguồn cung cũng là lý do khiến giá chưa thể phục hồi.

Ở Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm hiện được chào bán ở mức 388–394 USD/tấn, giảm nhẹ so với tuần trước và là mức thấp nhất trong gần hai năm qua. Gạo trắng 5% tấm cũng tiếp tục hạ giá, dao động trong khoảng 378–383 USD/tấn, do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu thụ yếu đi.

Trong khi đó, Bangladesh – quốc gia đứng thứ ba thế giới về sản lượng gạo – đang lên kế hoạch thu mua 1,7 triệu tấn gạo từ nông dân trong mùa vụ sắp tới. Động thái này nhằm tăng dự trữ quốc gia, trong bối cảnh giá gạo nội địa đang tăng nhanh.