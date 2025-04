Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 25/4/2025: Giá vàng trong nước và thế giới "quay xe", xụt giảm về mốc 120 triệu Giá vàng chiều nay 25/4/2025 đồng loạt giảm ở trong nước và trên thế giới, nhưng vẫn neo ở mức trên 120 triệu đồng/lượng. Chịu ảnh hưởng từ quốc tế.

Cập nhật giá vàng chiều nay 25/4/2025 tại thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 15h04 ngày 25/4/2025, giá vàng hôm nay 25/4/2025 trên thị trường trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ ở vàng miếng SJC, trong khi vàng nhẫn và các loại vàng nữ trang tăng đáng kể, tạo nên một phiên giao dịch đầy sôi động. Chốt phiên giá vàng ngày 25/4/2025, các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng công bố mức giá biến động, phản ánh áp lực từ thị trường quốc tế và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.

Công ty PNJ niêm yết giá vàng hôm nay 25/4/2025 cho vàng miếng SJC tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Miền Tây ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đi ngang ở chiều mua vào và giảm 1,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước. Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9, vàng Kim Bảo 999.9 và vàng Phúc Lộc Tài 999.9 đạt 114,5-117,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,0 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 0,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nữ trang 999.9 ghi nhận mức 114,5-117,0 triệu đồng/lượng, tăng 1,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 999 niêm yết ở mức 114,38-116,88 triệu đồng/lượng, tăng 1,0 triệu đồng/lượng. Vàng 750 (18K) đạt 80,4-87,9 triệu đồng/lượng, tăng 0,75 triệu đồng/lượng, trong khi vàng 585 (14K) ghi nhận 61,1-68,6 triệu đồng/lượng, tăng 0,59 triệu đồng/lượng. Vàng 416 (10K) ở mức 41,32-48,82 triệu đồng/lượng, tăng 0,41 triệu đồng/lượng. Vàng 916 (22K) đạt 104,77-107,27 triệu đồng/lượng, tăng 0,91 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng hôm nay 25/4/2025 cho vàng miếng SJC tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ở mức 118,0-112,0 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nguyên liệu vàng 9999 tại Hà Nội đạt 112,3-114,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Nguyên liệu vàng 999 ghi nhận mức 112,2-114,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng hôm nay 25/4/2025 cho vàng miếng SJC ở mức 118,5-120,5 triệu đồng/lượng, đi ngang ở chiều mua vào và giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vàng nhẫn SJC 99,99% (0,3 chỉ, 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) đạt 112,5-115,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 99,99% ghi nhận mức 112,5-114,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,0 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng nữ trang 99% đạt 108,76-113,76 triệu đồng/lượng, giảm 0,99 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC ở mức 118,0-120,5 triệu đồng/lượng, đi ngang ở chiều mua vào và giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại 117,5-120,0 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,0 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mi Hồng ghi nhận giá vàng miếng SJC ở mức 117,5-112,0 triệu đồng/lượng, đi ngang ở chiều mua vào và giảm 0,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Vietinbank Gold công bố giá vàng bán ra ở mức 120,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Chốt phiên giá vàng ngày 25/4/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự biến động trái chiều, với vàng miếng giảm nhẹ và vàng nữ trang tăng mạnh, khiến nhà đầu tư và người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Xu hướng này của giá vàng hôm nay 25/4/2025 phản ánh sự tác động từ thị trường quốc tế, nơi giá vàng chịu ảnh hưởng từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và biến động nguồn cung. Nhà đầu tư cần theo dõi sát sao diễn biến giá vàng hôm nay 25/4/2025 để nắm bắt cơ hội trong bối cảnh thị trường đầy thách thức này.

Tính đến 15h00 hôm nay, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 112,5 - 115,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 116,0-119,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và chiều bán ra so với đầu giờ sáng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 25/4/2025 ở trong nước chi tiết:

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 118,5 - 120,5 ▼500 Tập đoàn DOJI 118,5 - 120,5 ▼500 Mi Hồng 117,5 - 112,0 ▼500 PNJ 119,5 ▲1000 117,5 ▲700 Vietinbank Gold 120,5 ▼500 Bảo Tín Minh Châu 118,0 - 120,5 ▼500 Phú Quý 117,5 ▼500 120,0 ▼1000

1. DOJI - Cập nhật: 25/4/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 118.000

▼500K 112.000

▼1000K AVPL/SJC HCM 118.000

▼500K 112.000

▼1000K AVPL/SJC ĐN 118.000

▼500K 112.000

▼1000K Nguyên liệu 9999 - HN 112.300

▼1000K 114.400

▼1000K Nguyên liệu 999 - HN 112.200

▼1000K 114.300

▼1000K

2. PNJ - Cập nhật: 25/4/2025 15:04 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng miếng SJC PNJ 118.500

-

120.500 ▼1000K Vàng nhẫn trơn 9999 PNJ 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Vàng Kim Bảo 9999 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Vàng Phúc Lộc Tài 9999 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Vàng miếng PNJ - Phượng Hoàng 114.500 ▲1000K 117.500 ▲700K Vàng Trang sức 9999 PNJ 114.500 ▲1000K 117.000 ▲1000K Vàng Trang sức 24K PNJ 114.380 ▲1000K 116.880 ▲1000K Vàng nữ trang 99 113.430 ▲990K 115.930 ▲990K Vàng 916 (22K) 104.770 ▲910K 107.270 ▲910K Vàng 18K PNJ 80.400 ▲750K 87.900 ▲750K Vàng 680 (16.3K) 72.210 ▲680K 79.710 ▲680K Vàng 650 (15.6K) 68.700 ▲650K 76.200 ▲650K Vàng 610 (14.6K) 64.020 ▲610K 71.520 ▲610K Vàng 14K PNJ 61.100 ▲590K 68.600 ▲590K Vàng 416 (10K) 41.320 ▲410K 48.820 ▲410K Vàng 375 (9K) 36.530 ▲380K 44.030 ▲380K Vàng 333 (8K) 31.260 ▲330K 38.760 ▲330K

3. SJC - Cập nhật: 25/4/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 118.500

- 120.500

▼500K Vàng SJC 5 chỉ 118.500

- 120.500

▼500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 118.500

- 120.500

▼500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 112.500

▼1000K 115.500

▼1000K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 112.500

▼1000K 115.600

▼1000K Nữ trang 99,99% 112.500

▼1000K 114.900

▼1000K Nữ trang 99% 108.762

▼990K 113.762

▼990K Nữ trang 68% 72.289

▼680K 78.289

▼680K Nữ trang 41,7% 42.068

▼417K 48.068

▼417K

Cập nhật giá vàng chiều nay 25/4/2025 trên thế giới

Tại thời điểm giao dịch lúc 15h00 ngày 25/4/2025 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới theo ghi nhận của Kitco giao ngay ở mức 3.306,97 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.960 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 104,62 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (118,5 - 120,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,87 triệu.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/4/2025, trên thị trường thế giới đã giảm hơn 1% do những thông tin liên quan đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Cụ thể, vàng giao ngay giảm 1,4%, xuống còn 3.302,81 USD/ounce, trong khi vàng kỳ hạn của Mỹ cũng giảm 1,1%, còn 3.312,80 USD. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc đang xem xét miễn thuế cho một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Điều này làm giảm sức hấp dẫn của vàng, vốn thường được xem là tài sản an toàn khi thị trường bất ổn.

Thông tin từ Trung Quốc cho thấy nước này có thể giảm thuế nhập khẩu cao, lên tới 125%, đối với một số mặt hàng từ Mỹ. Đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh lo ngại về tác động kinh tế từ cuộc chiến thương mại kéo dài. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn đang diễn ra, dù phía Trung Quốc nói rằng chưa có cuộc thảo luận nào để giảm căng thẳng. Việc giảm thuế một phần từ Trung Quốc được xem là bước đi tích cực, giúp làm dịu mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, điều này lại khiến vàng, một tài sản an toàn, chịu áp lực giảm giá.

Dù giá vàng hôm nay giảm, nhưng trong cả năm nay, vàng đã tăng giá mạnh, gần 700 USD, và từng chạm mức cao kỷ lục 3.500,05 USD vào thứ Ba vừa qua. Vàng được nhiều người chọn để bảo vệ tài sản trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động. Tuy nhiên, đồng USD tăng giá nhẹ 0,3% cũng khiến vàng trở nên đắt hơn đối với những người mua từ nước ngoài, góp phần làm giá vàng giảm.

Về dài hạn, các chuyên gia vẫn lạc quan về giá vàng. Họ cho rằng vàng sẽ tiếp tục được ưa chuộng, đặc biệt ở các nước đang phát triển, khi các nước này đa dạng hóa dự trữ tài sản để giống với các nền kinh tế lớn. Trong khi đó, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết họ chưa vội thay đổi chính sách tiền tệ. Họ muốn chờ thêm thông tin để xem các chính sách thuế của chính quyền Trump sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế. Những yếu tố này đều tác động đến giá vàng hôm nay và trong thời gian tới.