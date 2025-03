Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 20/3/2025: Giá vàng trong nước và thế giới giảm, rơi khỏi mốc 100 triệu Giá vàng hôm nay 20/3/2025: Giá vàng thế giới tăng lên mức kỷ lục rồi giảm nhẹ. Kéo theo giá vàng trong nước đang tăng phá đỉnh thì quay đầu giảm xuống dưới 100 triệu

Giá vàng trong nước hôm nay 20/3/2025

Tính đến 4h30 ngày 20/3, giá vàng miếng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC được niêm yết ở mức 98 - 99,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên trước, giá tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng miếng SJC với mức tương tự 98 - 99,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Mức chênh lệch giá mua - bán tại DOJI giữ nguyên ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng mạnh, đạt 98 - 99,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào và bán ra đều tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán duy trì ở mức 1,5 triệu đồng/lượng

Lúc 4h30 sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Tại DOJI, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng được niêm yết ở mức 98,3 - 99,9 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giữa giá mua và bán hiện là 1,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng lên 98,35 - 100 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, giá mua vào tăng 830.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua - bán tại đây hiện là 1,65 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 20/3/2025 mới nhất như sau:

Hôm nay (20/3/2025) Hôm qua (19/3/2025) Giá mua Giá bán Giá mua Giá bán SJC

98,000 ▲1300 99,500 ▲1300 96,700 98,200 DOJI HN

98,000 ▲1300 99,500 ▲1300 96,700 98,200 DOJI SG

98,000 ▲1300 99,500 ▲1300 96,700 98,200 BTMC SJC

98,000 ▲1300 99,500 ▲1300 96,700 98,200 Phú Qúy SJC

98,000 ▲1300 99,500 ▲1300 96,700 98,200 PNJ TP.HCM

98,100 ▲1200 99,900 ▲1400 96,900 98,500 PNJ Hà Nội

98,100 ▲1200 99,900 ▲1400 96,900 98,500

1. DOJI - Cập nhật: 20/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại

Mua vào Bán ra

AVPL/SJC HN 98,000 ▲1300K 99,500 ▲1300K AVPL/SJC HCM 98,000 ▲1300K 99,500 ▲1300K AVPL/SJC ĐN 98,000 ▲1300K 99,500 ▲1300K Nguyên liệu 9999 - HN 98,300 ▲1100K 99,000 ▲1200K Nguyên liệu 999 - HN 98,200 ▲1100K 98,900 ▲1200K AVPL/SJC Cần Thơ 98,000 ▲1300K 99,500 ▲1300K

2. PNJ - Cập nhật: 20/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 98.100 ▲1200K 99.900 ▲1400K TPHCM - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Hà Nội - PNJ 98.100 ▲1200K 99.900 ▲1400K Hà Nội - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Đà Nẵng - PNJ 98.100 ▲1200K 99.900 ▲1400K Đà Nẵng - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Miền Tây - PNJ 98.100 ▲1200K 99.900 ▲1400K Miền Tây - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - PNJ 98.100 ▲1200K 99.900 ▲1400K Giá vàng nữ trang - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ PNJ 98.100 ▲1200K Giá vàng nữ trang - SJC 98.000 ▲1300K 99.500 ▲1300K Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 98.100 ▲1200K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 97.400 ▲1400K 99.900 ▲1400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 97.300 ▲1400K 99.800 ▲1400K Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 96.500 ▲1380K 99.000 ▲1380K Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) 89.110 ▲1280K 91.610 ▲1280K Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) 72.580 ▲1050K 75.080 ▲1050K Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) 65.580 ▲950K 68.080 ▲950K Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) 62.590 ▲910K 65.090 ▲910K Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) 58.590 ▲850K 61.090 ▲850K Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) 56.090 ▲820K 58.590 ▲820K Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) 39.210 ▲580K 41.710 ▲580K Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) 35.110 ▲520K 37.610 ▲520K Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) 30.620 ▲460K 33.120 ▲460K

3. AJC - Cập nhật: 20/3/2025 04:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 9,790 ▲155K 10,030 ▲160K Trang sức 99.9 9,780 ▲155K 10,020 ▲160K NL 99.99 9,790 ▲155K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 9,780 ▲155K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 9,880 ▲155K 10,040 ▲160K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 9,880 ▲155K 10,040 ▲160K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 9,880 ▲155K 10,040 ▲160K Miếng SJC Thái Bình 9,830 ▲160K 9,980 ▲160K Miếng SJC Nghệ An 9,830 ▲160K 9,980 ▲160K Miếng SJC Hà Nội 9,830 ▲160K 9,980 ▲160K

Giá vàng thế giới hôm nay 20/3/2025

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đã đạt mức 3.031,93 USD/ounce, tăng 0,14 USD/ounce so với phiên giao dịch trước. Bất chấp sự phục hồi của đồng USD, vàng vẫn tiếp tục xu hướng đi lên mạnh mẽ.

Chỉ số US Dollar Index, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,42%, đạt 103,335 điểm vào lúc 17h40. Tuy nhiên, điều này không cản được đà tăng của vàng do tâm lý lo ngại về lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chuyên gia Matt Simpson từ City Index nhận định rằng theo xu hướng hiện tại, giá vàng tương lai có thể đạt 3.200 USD/ounce trong vòng hơn một tháng tới. Dù có thể xảy ra một vài đợt điều chỉnh, ông tin rằng nhiều nhà đầu tư vẫn đang chờ cơ hội mua vào ở mức giá thấp hơn.

Nhà đầu tư đang ngày càng lo lắng về tác động của chính sách thuế quan từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, điều có thể làm gia tăng lạm phát. Các mức thuế mới, bao gồm thuế 25% lên thép và nhôm có hiệu lực từ tháng 2, cùng các biện pháp thuế quan đối ứng dự kiến triển khai vào tháng 4, đang làm tăng thêm căng thẳng thương mại toàn cầu.

Chiến lược gia Yeap Jun Rong tại IG cho rằng, khi căng thẳng chính trị tại Trung Đông leo thang, rủi ro kinh tế toàn cầu ngày càng lớn và bất ổn về thuế quan gia tăng, vàng tiếp tục được xem là tài sản trú ẩn an toàn.

Tình hình chiến sự tại Gaza càng làm tăng thêm nhu cầu tìm đến vàng như một công cụ bảo toàn giá trị. Vào ngày 18/3, Israel đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp Dải Gaza, khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng, theo các quan chức y tế địa phương. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố đây chỉ là bước khởi đầu và các chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đề ra.

Hiện tại, thị trường đang tập trung vào quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). FED dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất chính sách trong khoảng 4,25% - 4,5% sau cuộc họp kéo dài hai ngày, kết thúc vào cuối ngày hôm nay.

Chuyên gia Tim Waterer từ KCM Trade cho rằng nếu Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) có thái độ ôn hòa trước những bất ổn kinh tế, đây có thể là tín hiệu để vàng vượt 3.050 USD/ounce trong ngắn hạn.

Bà Chantelle Schieven, trưởng bộ phận Nghiên cứu tại Capitalight Research, cũng tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm nay, có thể đạt mức cao nhất 3.200 USD/ounce. Dù vậy, bà vẫn cảnh báo rằng vàng có thể trải qua một số biến động ngắn hạn trước khi chinh phục các mốc cao hơn.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 15%, trong khi chỉ số chứng khoán S&P 500 đã giảm gần 5%, cho thấy sự dịch chuyển dòng vốn sang tài sản an toàn.

Bà Schieven cho rằng nền kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục gặp khó khăn do chính sách ưu tiên lợi ích Mỹ của Tổng thống Trump, bao gồm các biện pháp áp thuế mạnh mẽ đối với hàng nhập khẩu. Điều này không chỉ làm gia tăng căng thẳng thương mại mà còn tạo thêm áp lực lạm phát đối với nhiều nền kinh tế lớn.

Bà cũng nhận định rằng chính sách cô lập của Mỹ có thể buộc châu Âu phải tăng cường chi tiêu và đối mặt với những thách thức tài chính lớn hơn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này sẽ càng củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ quan trọng.

Bà Schieven nhấn mạnh rằng khi bất ổn gia tăng, đồng USD với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ suy yếu, và vàng sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong hệ thống tài chính quốc tế. Nhiều ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gia tăng dự trữ vàng, giảm phụ thuộc vào đồng USD, qua đó tạo ra một nền tảng hỗ trợ mạnh mẽ cho giá vàng trong tương lai.

Dù giá vàng có thể điều chỉnh ngắn hạn, nhưng theo bà, đó sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư dài hạn mua vào, tận dụng đà tăng trong thời gian tới.