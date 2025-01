Thể thao Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025: Chờ bước khởi đầu ấn tượng Ngay đầu năm mới 2025, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức họp báo thông tin về Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ”. Đây là giải chạy mở đầu cho chuỗi các giải marathon được tổ chức trong 3 năm liên tiếp sắp tới được Tam Kỳ ký kết hợp tác với Công ty CP Khám phá không giới hạn Việt Nam.

Họp báo thông tin về Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ”. Ảnh: T.V

Quy mô hơn 5.000 vận động viên

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Tam Kỳ - ông Nguyễn Minh Nam cho biết, Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” là sự kiện thể thao có quy mô lớn của TP.Tam Kỳ trong năm 2025, dự kiến thu hút hơn 5.000 vận động viên (VĐV) tham gia.

Giải do UBND TP.Tam Kỳ phối hợp với Công ty CP Khám phá không giới hạn Việt Nam tổ chức trong hai ngày 14&15/3/2025 tại Quảng trường 24/3.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025), gắn với kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng TP.Tam Kỳ và tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025).

Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là hình ảnh mảnh đất và con người Tam Kỳ đến bạn bè trong và ngoài nước.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về việc rèn luyện TD-TT nâng cao sức khỏe, tầm vóc và chất lượng cuộc sống; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

“Thông qua giải góp phần thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác với các huyện, tỉnh, thành trong cả nước; các tổ chức trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu, là cơ hội để các nhà đầu tư, các chuyên gia du lịch, công ty lữ hành tiếp cận, khảo sát, tìm hiểu về tiềm năng, lợi thế và những chính sách ưu đãi đầu tư của thành phố. Thể thao gắn với phát triển kinh tế, trong đó du lịch làm nòng cốt” - ông Nam chia sẻ.

Ông Võ Minh Vũ - Phó Giám đốc Công ty CP Khám phá không giới hạn Việt Nam thông tin thêm, Giải Marathon “Hành trình về đất Mẹ” có các cự ly dành cho người lớn gồm 42km, 21km, 10km, 5km và trẻ em 1,2km.

Với quy mô khoảng 5.000 VĐV, giải sắp tới sẽ quy tụ một số gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Thị Thanh Phúc - VĐV đi bộ nổi tiếng Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Hà từng đoạt huy chương vàng SEA Games cùng các chân chạy quen thuộc trên các đường chạy marathon quốc gia thời gian gần đây như Nông Thùy Chang, Nguyễn Minh Tuấn.

“Đơn vị tổ chức sẽ tích cực phối hợp với địa phương quan tâm đến công tác tổ chức, đường chạy, vấn đề an ninh. Đường chạy trải dài hơn 42km nên rất khó khăn nhưng ban tổ chức sẽ cố gắng hết mình để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho tất cả các VĐV thi đấu, người dân tham gia cổ vũ.

Công tác y tế cũng được quan tâm rất lớn, bên cạnh nhân viên y tế của TP.Tam Kỳ còn có sự tham gia của 30 y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nhằm đảm bảo tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe cho VĐV” - ông Vũ nói.

“Đất marathon”

Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” là giải chạy mở đầu cho chuỗi các giải marathon sẽ tổ chức trong 3 năm liên tiếp được Tam Kỳ ký kết hợp tác với Công ty CP Khám phá không giới hạn Việt Nam.

Giải chạy “Vì sức khỏe cộng đồng TP.Tam Kỳ 2025” được tổ chức ngày 5/1, khởi động cho Giải chạy Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” năm 2025. Ảnh: T.V

Trước đó, hai bên ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tổ chức 4 giải chạy marathon tại TP.Tam Kỳ giai đoạn 2025 - 2027. Trong đó, riêng năm 2025 tổ chức 2 giải, gồm Giải Marathon “Hành trình về đất Mẹ” được tổ chức vào tháng 3/2025, sau đó sẽ là Giải chạy Half - Marathon “Festival Beach Tam Thanh 2025” tại Lễ hội biển Tam Kỳ (với các cự ly 21km, 10km, 5km) tổ chức vào tháng 6.

Hai năm 2026 - 2027, mỗi năm dự kiến diễn ra 1 giải; năm 2026 tổ chức vào dịp Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa” còn trong năm 2027 tổ chức vào tháng 3 nhân kỷ niệm 120 năm phủ lỵ Tam Kỳ (1906 - 2026) và 20 năm thành lập TP.Tam Kỳ (2006 - 2026).

Sở hữu những cung đường đầy tính trải nghiệm, đi qua nhiều địa danh nổi tiếng như Làng bích họa Tam Thanh, đường ven biển Tam Thanh, quần thể Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, Làng du lịch sinh thái Hương Trà…, các giải marathon là cơ hội quý quảng bá đất và người vùng đất ngã ba sông.

Vì vậy, trong 2 năm qua trên địa bàn Tam Kỳ đã có 2 giải marathon được tổ chức để lại ấn tượng về quy mô, chất lượng chuyên môn. Đó là Tam Kỳ Discovery Marathon 2023 trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch biển và Giải chạy Quảng Nam Marathon 2024.

Mỗi giải quy tụ hơn 3.000 VĐV chuyên nghiệp, bán chuyên; trong đó, có sự góp mặt của một số gương mặt xuất sắc của làng chạy đường dài Việt Nam như kỷ lục gia Marathon Việt Nam Hoàng Nguyên Thanh, tuyển thủ điền kinh quốc gia Lê Thị Tuyết, nhà vô địch SEA Games 30 Phạm Thị Huệ, hay Vũ Đình Duân - nhà vô địch Vnexpress Marathon & Aquaman, Lê Thị Hằng - 365 full Marathon.

Với Tam Kỳ Marathon “Hành trình về đất Mẹ” và các giải marathon trong 3 năm tới, có thể nói Tam Kỳ trở thành “đất marathon”, góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ trên địa bàn cả tỉnh.