Thể thao

Hơn 1.500 vận động viên tham gia giải chạy “TMG Hoi An Heritage Marathon 2024”

(QNO) - Sáng 15/9, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hội An phối hợp với Hội An Runner’s Community tổ chức giải chạy “TMG Hoi An Heritage Marathon 2024” chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII sắp đến.