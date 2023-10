Hiểm hoạ giao thông rình rập phía nam cầu Cửa Đại

(QNO) - Nhiều năm qua, một đoạn ngắn phía nam cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) vẫn chưa được lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại "điểm đen" này.

Một đoạn dài đường dẫn lên cầu chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Ảnh: PHAN VINH

Xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông

Cầu Cửa Đại được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2016, nhưng đến nay, một đoạn phía nam đường dẫn lên cầu Cửa Đại dài khoảng 300m vẫn chưa được lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng. Với độ dốc cao, xuôi về ngã 4 có tín hiệu đèn giao thông cắt ngang đường liên xã Duy Nghĩa - Duy Hải (Duy Xuyên), đây được cho là "điểm đen" giao thông khi đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn trong thời gian qua.

Ông Lưu Thanh Tuấn - Trưởng Công an xã Duy Nghĩa cho biết, theo thống kê từ hồ sơ vụ việc mà đơn vị nắm thông tin, chỉ riêng năm 2022, đã có 3 người chết tại khu vực này do tai nạn giao thông. Từ đầu năm 2023 đến nay, đã xảy ra 1 vụ tai nạn khiến 2 người bị thương.

Đường tối, độ dốc cao, cắt ngang đường ĐH là những yếu tố nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua khu vực này. Ảnh: PHAN VINH

Bà Nguyễn Thị Năm (xã Duy Nghĩa) chia sẻ, điện đường không có, chiều tối, học sinh đi học về băng qua ngã 4 này khá nhiều nên rất nguy hiểm. Xe đạp học sinh không có đèn, xe máy, xe ô tô đổ dốc cầu xuống với tốc độ cao lúc không có điện đường nên rất dễ tai nạn.

Nghịch lý hơn, khu vực phía bắc cầu Cửa Đại, hệ thống đèn chiếu sáng được phân bổ đều đến khi tiếp giáp với ngã 3 đi về hướng phố cổ Hội An. Tuy nhiên, phía nam cầu Cửa Đại thì chưa được đầu tư.

[VIDEO] - Người dân phản ánh tình trạng mất an toàn giao thông ở khu vực này:

"Ở chỗ cầu đã chết 3 người rồi, tai nạn thì nhiều đếm không hết. Từ cầu Cửa Đại này xuống tới ngã 5 (vòng xuyến HOIANA) tai nạn nhiều hơn nữa, chết tới mấy chục người rồi" - bà Năm chia sẻ.

Cũng theo bà Năm, khu vực từ ngã 4 cầu Cửa Đại xuống đến ngã 5 dài hơn 2km vừa được thi công hệ thống đèn chiếu sáng trong năm nay nhưng hoạt động không ổn định, đèn sáng trễ sau 18 giờ 30.

Cần đồng bộ hệ thống đèn chiếu sáng

Ông Nguyễn Trường Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa xác nhận, phản ánh của người dân về tình trạng thiếu đèn chiếu sáng tại khu vực phía nam cầu Cửa Đại dẫn xuống ngã 4 cắt đường ĐH trên địa bàn xã là đúng với thực tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tạo thành "điểm đen" giao thông ở khu vực này.

Các phương tiện lưu thông qua đoạn đường này thường chạy với tốc độ cao. Ảnh: PHAN VINH

Thời gian qua, trong các buổi đại biểu HĐND xã tổ chức tiếp xúc cử tri, người dân địa phương liên tục ý kiến về bất cập hệ thống đèn chiếu sáng. Sau đó, xã cũng tổng hợp ý kiến phản ánh lên cấp trên đề nghị xem xét giải quyết tồn tại.

"Công trình này thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên nên với chính quyền cấp xã, chúng tôi mong muốn được đầu tư đồng bộ hoá hệ thống chiếu sáng, khớp nối từ đường dẫn Võ Chí Công lên đến cầu Cửa Đại để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông" - ông Năm nói.

Năm 2022, ngã 4 này đã chứng kiến 3 người chết vì tai nạn giao thông. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Trần Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GTVT, công trình cầu Cửa Đại và đường dẫn lên cầu là công trình cấp 1 thuộc thẩm quyền theo dõi của Bộ GTVT. Đoạn từ phía nam cầu Cửa Đại xuống đường dẫn được người dân phản ánh chưa có hệ thống đèn chiếu sáng nằm trong phạm vi công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.

[VIDEO] - Quang cảnh tại đường dẫn phía nam cầu Cửa Đại vào tối ngày 15/10:

Ông Phan Phụng Thiện - Trưởng ban Quản lý dự án 2 - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư cho biết, dự án Đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An (đường Võ Chí Công) khởi công vào ngày 21/12/2021. Vừa qua, ngày 1/9/2023, dự án này đã thông toàn tuyến với đường đôi từ cầu Cửa Đại đến nút giao quốc lộ 40B (xã Tam Phú,TP.Tam Kỳ) nhưng vẫn còn một số hạng mục chưa thi công.

"Hạng mục hệ thống đèn chiếu sáng tại đầu tuyến dự án, từ ngã 4 đèn tín hiệu giao thông đến đầu cầu Cửa Đại vừa được phê duyệt bổ sung dự án vào quý III năm 2023. Trên cơ sở đó, qua đợt mưa lớn kéo dài những ngày này, chúng tôi sẽ tiến hành thi công để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân" - ông Thiện nói.