Thông xe bước một qua đèo Le sạt lở

Đèo Le sạt lở, tắc lưu thông trên tuyến ĐT611

CÔNG TÚ | 13/10/2023 - 20:16

(QNO) - Đại diện Sở GTVT cho biết, tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn) hiện đang bị chia cắt, do sạt lở taluy dương tại lý trình km24+560 đoạn qua đèo Le. Đơn vị bảo trì chưa thể tiếp cận đảm bảo giao thông do mưa lớn, trời tối không đảm bảo an toàn.